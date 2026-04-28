Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 30 de abril

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 21 de abril de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

Plátano Chiapas por kilo a $21 pesos

Manzana Red Delicious por bolsa en $35 pesos

Manzana Granny Smith por kilo en $35 pesos

Manzana Pink Lady por bolsa en $35 pesos

Manzana Granny Smith por bolsa en $35 pesos

Aguacate Hass en malla a $31 por pieza

Pera de Anjou por kilo en $39

Carnes y proteínas

Pierna con muslo por kilo a $32 pesos

Nugget chipipez congelado medio kilo a $50 pesos

Salchichas de pavo 500 gr a 25 pesos marca Aurrera

Medallón de pechuga congelado a $15 por pieza

Milanesa de pollo congelada a $74 el medio kilo

Pechuga de pollo con hueso a $74 medio kilo

Pechuga de pollo con hueso sin piel a $84 medio kilo

Pechuga de pollo sin hueso fresca a $84 medio kilo

Pechuga corte americano a $46 por medio kilo

Milanesa de pollo fresca a $89 el medio kilo

Molida de cerdo 1/2 kilo a $58 pesos

Chuleta ahumada 1/2 kilo a $65 pesos

Chuleta de cerdo 1/2 kilo a $59 pesos

Filete Tilapia a $60.00 el medio kilo

Barrita de pescado 1/2 kilo a $50 pesos

Otros

Paquete dona cartoon de 4 piezas $39

Paquete dominó día del niño 4 piezas $39

Dona granillo por pieza a $10

Pastel americano monstruo a $79

Pastel americano paleta payaso a $86

Pastel americano Cookies and Cream a $86

Pastel 3 leches Oreo a $278

Gelatina mosaico en vaso a $10

Gelatina de mosaico a $105

Paquete de bocadillos 10 piezas a $56

Aurrera salchichas con pavo 500 gr a $25

Jamón de pavo virginia Aurrera 250 gr a $40

Queso Oaxaca la Franja a granel1/4 a $52

Queso Oaxaca Los volcanes y Queso panela de 200 gr a $45

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Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

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OB