Cuando salió de la universidad, Ignacio Aguas Ávila no pensaba en tener un trabajo, sino en poner su propio negocio.

Este emprendedor mejor conocido como “Nacho Barriles”, es originario de Tequila, Jalisco y creador de AGAGAVE una marca mexicana enfocada en la elaboración de barriles artesanales y personalizados.

AGAGAVE nació en 2021, cuando Nacho comenzó a vender barrilitos por gusto personal. Al inicio los compraba para él, después empezó a venderlos a través de Marketplace y, con el tiempo, integró la personalización mediante grabado láser. Lo que inició como una venta de barrilitos evolucionó hasta convertirse en una marca con identidad mexicana, enfocada en productos artesanales que conectan con la cultura del tequila, los eventos y las tradiciones de Jalisco.

“Empecé vendiendo productos derivados del agave como aderezos, cremas, bloqueadores, miel de agave, papel de agave, pero siempre me gustaron los barrilitos y siempre tenía en mi casa y me los pedían hasta que empecé a vender barrilitos”, recordó.

Así, el barrilito se convirtió en el producto estrella de la empresa, que enfocó su producción en piezas artesanales y personalizadas inspiradas en los toneles utilizados para el añejamiento del tequila.También fabrica tarros cerveceros, alcancías, caballitos y macetas.

“Al inicio no conocía nada, no sabía cómo hacerlos, los primeros se hicieron en alianzas con fabricantes de barriles y después creció la demanda y ya tenemos un taller donde hay 10 artesanos que los fabrican” explicó.

Actualmente fabrican entre mil 500 a dos mil barriles al mes que se venden en México y Estados Unidos.

Aguas Ávila asegura que sus barriles se distinguen de la competencia por la forma de elaboración y la calidad de los materiales que utilizan.

“Nos enfocamos en barriles pequeños de un litro, pero también hay de dos, tres, cinco, 10 y 20 litros; ofrecemos la mejor calidad posible, porque es una artesanía de México y de Tequila que nos identifica”, afirmó.

Como en todo emprendimiento, el arranque no fue fácil. Levantaba pedidos por Facebook que entregaba en varios puntos de Guadalajara, pero conforme el negocio fue creciendo, satisfacer la demanda se volvió un dolor de cabeza.

“No alcanzábamos con lo que producíamos y queríamos expandirnos un poco más, luego empezaron a pedirme de Estados Unidos y ese también fue un reto, porque en las aduanas detenían los paquetes y tuvimos muchos problemas”.

“Nacho Barriles” genera 10 empleos de manera directa con los artesanos que los fabrican, además de dos personas que se encargan del grabado.

La marca combina tradición, diseño, personalización y valor cultural, convirtiendo sus piezas en productos ideales para eventos, centros de mesa, regalos empresariales, experiencias de marca y proyectos vinculados con la industria tequilera.

CT