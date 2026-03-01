Domingo, 01 de Marzo 2026

Tasa de desempleo en México presenta aumento en enero: Inegi

Los trabajadores informales en enero totalizaron 32.7 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en 54.9%

Por: EFE

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó la publicación con estos datos sobre desemplo en México. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó esta semana datos sobre la tasa de desempleo en México: según información del organismo, la tasa de desempleo en México llegó al 2.7% de la población económicamente activa (PEA) en enero pasado.

El dato sobre desempleo coincide con el mismo mes de 2025, aunque es mayor al 2.4% de diciembre de 2025, precisó el organismo autónomo en su reporte.

Detalles del reporte

La población desocupada fue de 1.7 millones de personas y la tasa de desocupación (TD) de 2.7% de la PEA. Respecto a enero de 2025, la población desocupada aumentó en ocho mil personas y la TD no cambió, detalló el Inegi.

La PEA del primer mes del año llegó a 61.3 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 58.5% y una población activa mayor a la de enero de 2025.

De la PEA, 59.7 millones de personas estuvieron ocupadas durante enero, 229 mil más que en el mismo mes de un año antes.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 3.6 millones, el 6.1% de la población ocupada, porcentaje menor al 6.9% que se registró en enero de 2025.

Por sectores e informalidad

Los trabajadores informales en enero totalizaron 32.7 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en 54.9%.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 44.7% del total en servicios, en comercio 19.4%, en manufacturas el 16.3%, en actividades agropecuarias 10.3% y en construcción, 8%.

Mientras que en "otras actividades económicas", que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada el 0.6%, y otro 0.6% no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en octubre fue de 24.4 millones y la masculina de 35.3 millones, con una tasa de participación del 45% en mujeres en edad de trabajar y del 73.8% en hombres.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció al 0.6% en el 2025, pese a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento del 1.5% del PIB en 2024.

