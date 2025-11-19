Pensión Bienestar: ¿Habrá pago mañana jueves 20 de noviembre?

Muchos de los beneficiarios de la Pensión Bienestar, tienen la duda sobre si mañana 20 de noviembre el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre se realizará con normalidad o habrá alguna suspensión.

Sin embargo, cabe recordar que la suspensión por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, fue el pasado 17 de noviembre feriado establecido por la Ley Federal del Trabajo. Ese día sí se suspendió el pago, por lo que mañana 20 de noviembre los depósitos en la tarjeta del Bienestar se realizarán con normalidad.

Los pagos que comenzaron el pasado 3 de noviembre, finalizarán el 27 de este mismo mes.

¿Quiénes cobran mañana 20 de noviembre?

El pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día correspondiente estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

De acuerdo con el calendario compartido, para mañana reciben su depósito quienes inicien su primer apellido con las letras "P" y "Q".

Aquí te compartimos el calendario completo:

ESPECIAL

¿Cuáles son los montos de las Pensiones Bienestar?

Pensión Adultos Mayores: $6,200 bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 bimestrales

Pensión para Personas con Discapacidad: $3,200 bimestrales

Pensión Madres Trabajadoras: $1,650 bimestrales

Sembrando Vida: $6,450.

¿Dónde puedo hacer el retiro de la pensión?

Si deseas retirar el dinero de la tarjeta, es muy sencillo, existen dos formas diferentes:

Los Bancos del Bienestar ofrecen dos maneras de realizar el depósito, tanto cajero o cajas, ambas sin cargos o comisiones.

También existe la opción de usarla con otras entidades bancarias, sin embargo, con cierto porcentaje de comisión.

*Con información de SUN.

