T-MEC: Sector agropecuario alerta sobre cambios comerciales

Más de 160 organizaciones del sector agroalimentario de América del Norte solicitaron a los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá mantener sin modificaciones el marco actual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que ha permitido construir cadenas de suministro integradas y brindar estabilidad a productores y empresas de la región.

La petición fue planteada mediante una carta enviada al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc.

Entre los firmantes se encuentran organizaciones que representan a agricultores, ganaderos, pescadores, destiladores, cooperativas agrícolas, exportadores de granos, empresas agroindustriales, especialistas en salud animal y comerciantes minoristas de los tres países.

En el documento, los participantes sostienen que la agricultura norteamericana funciona a partir de una estrecha integración productiva y comercial, por lo que consideran indispensable preservar reglas claras para el intercambio de mercancías.

Según los organismos, la región conforma uno de los bloques económicos más importantes del mundo, con más de 500 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto conjunto de alrededor de 30 billones de dólares y un intercambio comercial cercano a 1.7 billones de dólares.

Los representantes del sector afirmaron que el acuerdo contribuye a reducir costos operativos, facilita la planeación de inversiones y ofrece condiciones predecibles para la producción y distribución de alimentos.

Además, señalaron que la coordinación entre los tres países fortalece la seguridad agroalimentaria al permitir que productos provenientes de zonas con excedentes lleguen a regiones donde existe una mayor demanda.

Por parte de México, la iniciativa fue respaldada por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Su presidente, Jorge Esteva, explicó que cerca de 90% de las organizaciones mexicanas del sector participaron en la firma de la carta.

El dirigente advirtió que existe preocupación por la posibilidad de que se impulsen cambios que alteren las condiciones actuales del comercio agrícola en la región.

Uno de los temas que genera inquietud es la llamada estacionalidad, una propuesta que, de acuerdo con representantes del sector, podría derivar en restricciones para la exportación de determinados productos mexicanos durante los periodos de cosecha en Estados Unidos.

Esteva consideró que modificar las reglas vigentes podría afectar el equilibrio alcanzado entre los tres mercados y generar distorsiones en las cadenas de suministro.

Durante una videoconferencia, agregó que en Estados Unidos se han registrado incrementos en los precios de diversos productos agropecuarios, situación que atribuyó a decisiones adoptadas por el propio Gobierno estadounidense.

Por ello, sostuvo que preservar las condiciones actuales contribuiría a mantener la competitividad regional y evitar impactos adicionales para productores y consumidores.

Piden conservar las reglas vigentes