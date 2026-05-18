Hot Sale 2026 con compras seguras, así puedes exigir ante Profeco si incumplen una oferta

En México, el Hot Sale se ha posicionado como una de las mejores temporadas para realizar compras , ya que cientos de los negocios más populares de ropa, calzado, electrodomésticos, tecnología y otros departamentos ofrecen descuentos difíciles de igualar en cualquier otra fecha del año.

Sin embargo, comprar en línea siempre tiene sus riesgos y es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó un importante anuncio para que los usuarios puedan proteger sus compras y denunciar abusos o falsas ofertas por parte de las tiendas y establecimientos participantes.

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La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) informó que durante 2026 el Hot Sale tendrá lugar del 25 de mayo al 2 de junio como parte de una mega campaña de ventas que busca impulsar el mercado digital y favorecer a los compradores en México, quienes podrán aprovechar promociones, descuentos y bonificaciones para no gastar de más.

No obstante, la Profeco advirtió que durante esta temporada suelen presentarse faltas en contra del consumidor como modificaciones de precios, falsos descuentos o promociones incumplidas. Todo esto representa una violación a los derechos de los compradores, por lo que la dependencia reveló cómo denunciar este tipo de situaciones.

¿Qué hacer si una tienda no respeta promociones o descuentos durante el Hot Sale?

Uno de los mejores consejos de la Profeco es la prevención. Antes de adquirir cualquier producto, asegúrate de recopilar evidencias para anticiparte a posibles irregularidades por parte de los sitios de venta. Parte de la información que puede ser de ayuda es lo siguiente:

Capturas de pantalla con el precio o promoción anunciada

Comprobante de compra o ticket

Confirmación del pedido

Correos electrónicos enviados por la tienda

Conversaciones con atención al cliente

Fecha de vigencia de la promoción

Folios de seguimiento

Tener esta información puede ser un factor determinante, pues con ello podrás comprobar ante la autoridad competente cualquier incumplimiento relacionado con entregas, precios o condiciones de venta.

Así puedes presentar una queja ante Profeco

Profeco recordó que, en caso de encontrarte en una situación donde no se respete una promoción o alguna de sus condiciones, los compradores tienen derecho a exigir que se cumpla la oferta anunciada originalmente o, en su caso, recibir un producto o servicio equivalente, obtener un reembolso o cancelación de la operación, recibir el pago de diferencias relacionadas con el precio promocional o incluso acceder a bonificaciones o compensaciones previstas por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La dependencia del Gobierno de México aconseja que, en primera instancia, se intente resolver el conflicto directamente con el proveedor a través de sus canales de servicio al cliente. En caso de no llegar a una solución, la autoridad recomienda presentar una denuncia formal.

Los compradores pueden presentar denuncias, quejas e incluso resolver dudas ante la Profeco mediante los siguientes canales de contacto:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722

55 5568 8722 Línea gratuita: 800 468 8722

800 468 8722 Correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx

asesoria@profeco.gob.mx Plataformas oficiales de atención de Profeco

Para presentar una denuncia, Profeco solicitará identificación oficial del consumidor, comprobante de compra, datos del proveedor, evidencias del incumplimiento y una descripción detallada de los hechos.

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Cabe destacar que cada caso será analizado conforme a la documentación y pruebas presentadas, así como a las condiciones establecidas por el vendedor.

Ante el incremento de compras en línea durante el Hot Sale, las autoridades recomiendan mantenerse atentos, comparar precios y conservar toda la información relacionada con las adquisiciones para evitar fraudes o incumplimientos durante una de las temporadas comerciales más importantes del año.

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