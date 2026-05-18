Especialistas prevén mayor depreciación del peso frente al dólar en los próximos días

La fortaleza del dólar en los mercados cambiarios, así como el estancamiento en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y las presiones inflacionarias, provocarán una mayor depreciación del peso en los próximos días, estimaron analistas.

Aunque este lunes el peso se recuperó ligeramente de las pérdidas registradas la semana pasada, el ambiente de incertidumbre en los mercados podría provocar que en los próximos días ceda frente al dólar .

"El espacio de apreciación del peso para que el tipo de cambio baje es muy limitado. Sí puede hacerlo, pero ya está cerca de los mínimos y se requiere que existan otras condiciones, como que termine la guerra y bajen los precios del petróleo, pero no es el escenario central. Por el contrario, sí es posible que se registre una mayor depreciación, ya que la guerra continúa y las presiones inflacionarias continuarán", comentó Jesús López, subdirector de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Explicó que el principal motivo de la depreciación del peso en los últimos días se debe a la guerra entre Estados Unidos e Irán y a las presiones inflacionarias.

"Yo creo que este repunte ligero en el tipo de cambio a niveles de 17.30 y 17.40 tiene que ver con la presión inflacionaria y un fortalecimiento del dólar", comentó.

De acuerdo con Banco Base, la depreciación del peso ocurrida la semana pasada fue una de las de mayor avance semanal.

Jesús López detalló que entre los factores más relevantes para la depreciación destacaron la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo de China, la cual decepcionó a los mercados que esperaban acuerdos que moderaran la postura proteccionista de Estados Unidos o permitieran acelerar la reapertura del estrecho de Ormuz.

Adicionalmente, dijo que otro evento que presionó a la moneda fueron las presiones inflacionarias derivadas del aumento de precios en materias primas por el conflicto en Medio Oriente, lo que obligará a los principales bancos centrales a incrementar las tasas de interés.

El especialista descartó que el Banco de México vaya a subir en el corto plazo la tasa de interés , ya que esperará a que la inflación se estabilice un poco.

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