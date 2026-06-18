El Foro Económico Mundial (WEF) publicó este 18 de junio el Índice de Transición Energética* 2026. Dentro de este documento se revela que México ocupa el sitio 59 de una lista conformada por 120 países .

Por las políticas de transición a fuentes más limpias, porcentaje de energías menos contaminantes, la infraestructura, entre otros factores, la economía mexicana obtuvo un puntaje de 56.5 , cuando la mayor calificación del 2026 fue de poco más de 75 puntos para Suecia .

México, por debajo de Colombia, Chile y Argentina

Los países nórdicos y europeos continuaron liderando la clasificación. En los primeros 10 lugares están, en el siguiente orden: Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Noruega, Suiza, República de Letonia, Australia, Alemania y Francia.

China está en el sitio 14, Brasil ocupa el lugar 16, mientras que Estados Unidos está en el 19. En el caso de América Latina, México se posiciona por debajo de Chile (20), Colombia (43) y Argentina (56) .

Agregó que "China continuó aumentando la inversión en energías limpias a niveles récord y la India registró uno de los mayores avances en la preparación para la transición, mientras que Estados Unidos mantuvo su fortaleza en seguridad energética a pesar de un ligero retroceso general".

ESPECIAL / Foro Económico Mundial

La tensión energética mundial tras conflicto en Medio Oriente

En el documento, elaborado por el WEF y Accenture, se explicó que "las tensiones geopolíticas, las interrupciones en el suministro y el aumento de la demanda acarrean fragmentación y ralentizan el progreso en el panorama energético mundial".

El avance hacia la transición energética global, definida como el progreso hacia sistemas energéticos más sostenibles, equitativos y seguros, se estanca a pesar del récord de inversión mundial por importe de 3.3 billones de dólares, de los cuales 2.3 billones de ellos fueron proyectos de energía limpia .

El WEF dijo que la investigación apunta a una "creciente desconexión" entre la inversión y la transición, que disminuyó por primera vez en más de una década. El organismo con sede en David, Suiza, dijo que las perturbaciones en el estrecho de Ormuz intensificaron las presiones y aumentaron la exposición de los sistemas energéticos a la situación geopolítica, con especial impacto en las economías emergentes dependientes de las importaciones.

Consideró que "los riesgos de suministro y las limitaciones estructurales someten a los países a una presión cada vez mayor y desigual, con efectos en la asequibilidad, la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo. De cara al futuro, la respuesta a la actual crisis permitirá determinar si la seguridad energética y la sostenibilidad se tratan como prioridades contrapuestas o como objetivos que se refuerzan mutuamente".

México y la búsqueda de generación de energía con Brasil

El pasado 22 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el Gobierno de México firmará un acuerdo de entendimiento con la empresa brasileña Petrobras, a través del cual se busca colaborar en el desarrollo de metodologías relacionadas con la exploración de crudo en aguas profundas y someras.

"Vamos a firmar un acuerdo de entendimiento con Petrobras [...] ha desarrollado diversas actividades que nos interesan; una es la actividad de exploración en aguas profundas, con distintas metodologías . En este momento es la empresa más desarrollada del mundo en este tipo de exploraciones. "Entonces nos interesa trabajar con ellos en este tema", señaló.

La Mandataria explicó que la empresa también ha desarrollado investigación en campos maduros para explotar petróleo bajo distintos mecanismos. Además, precisó que sigue evaluando asistir a Brasil para firmar más convenios.

*El Índice de Transición Energética (ETI), del WEF, "evalúa la eficacia de los sistemas energéticos nacionales en tres dimensiones fundamentales: seguridad, sostenibilidad y equidad, así como la preparación del entorno propicio para apoyar la transición... La disminución de la seguridad energética y de la preparación para la transición energética (las condiciones políticas, de infraestructura, de inversión y de innovación necesarias para sostener el progreso a largo plazo) contrarrestaron las ganancias en otros ámbitos en unas condiciones de financiación más restrictivas y de limitación de las infraestructuras".

Con información de SUN y el Foro Económico Mundial.

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FF