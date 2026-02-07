A tan solo un día de que los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrenten en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el costo de los boletos para el Super Bowl se ha disparado de manera notable. De acuerdo con distintas plataformas de reventa, los precios actuales van desde los 3 mil 100 dólares hasta cifras que superan los 18 mil dólares, lo que confirma que asistir a la gran final de la NFL es un lujo reservado para unos cuantos aficionados.

Te puede interesar: Trump impone un arancel del 25% a los países que compren bienes de Irán

En ese contexto, el acceso más económico para presenciar el partido, así como el esperado espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny, se encontraba en 3 mil 100 dólares a través del portal de venta en línea VividSeats. Este monto corresponde a los asientos más alejados del campo, mientras que las localidades mejor ubicadas alcanzan costos considerablemente más elevados conforme se acerca la fecha del evento deportivo más visto del año.

Este precio ha bajado ligeramente en las últimas 24 horas, cuando las entradas más baratas se vendían por 3 mil 600, pero los asientos 'VIP' y los de los mejores sectores del Levi's Stadium aumentaron unos 2 mil dólares este sábado, hasta alcanzar los 18 mil 600 dólares.

Por las calles de San Francisco, donde la NFL colocó su cuartel general este fin de semana, sigue la fiesta con eventos especiales en varias zonas de la ciudad, desde la céntrica Union Square hasta el Fisherman's Wharf.

Música, activaciones y artistas animan las horas previas a la gran final del fútbol americano, que alcanza este año su edición número 60.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP