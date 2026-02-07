¿Cuáles son las aseguradoras mejor evaluadas? Condusef publica clasificación 2025

Elegir una aseguradora es una decisión que requiere analizar distintos aspectos, como el costo de las pólizas, la reputación de la empresa y la calidad del servicio que ofrece a sus clientes. Una atención adecuada puede marcar la diferencia al momento de enfrentar un siniestro, por lo que contar con información confiable resulta fundamental para los usuarios.

Con el fin de brindar mayor claridad y transparencia, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) publica de manera periódica el Índice de Desempeño a Atención a Usuario (IDATU), una herramienta que evalúa el comportamiento de las compañías de seguros con base en las reclamaciones presentadas, los tiempos de respuesta y el nivel de satisfacción de los clientes.

En su más reciente reporte, correspondiente al tercer trimestre de 2025, la dependencia dio a conocer el desempeño de 87 aseguradoras que operan en el país, información que permite identificar cuáles ofrecen una mejor atención y cuáles presentan áreas de oportunidad , a fin de apoyar a los usuarios en la elección de su seguro.

¿Cuáles son las aseguradoras con mejor atención al cliente?

De acuerdo con la información de la Condusef, el total de reclamaciones recibidas durante el tercer trimestre de 2025 fue de 36 mil 634 , con un índice de 9.13 sobre la atención a clientes.

Específicamente, los datos recopilados en el Buró de Entidades Financieras, herramienta creada y administrada por la misma dependencia, condensan las evaluaciones a 87 aseguradoras.

En el reciente informe de este sitio se indica que las mejores compañías de seguros para autos son:

Atradius Seguros de Crédito, S.A., con 10 puntos.

Seguros Azteca, S.A. de C.V., con 10 puntos.

Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., con 9.95 puntos.

BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., con 9.95 puntos.

BBVA Seguros México, S.A. de C.V., con 9.94 puntos.

Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V., con 9.88 puntos.

HDI Global Seguros, S.A., con 9.86 puntos.

Quálitas Salud, S.A. de C.V., con 9.72 puntos.

La Condusef enfatiza que es importante que las personas ejerzan sus derechos cuando consideren que no reciben una atención adecuada por parte de las aseguradoras.

De igual manera, invita a que los usuarios consulten el Índice de Desempeño a Atención a Usuario para comparar y elegir el mejor seguro de auto.

¿Cuáles son las aseguradoras con bajo desempeño?

El IDATU también muestra datos sobre las aseguradoras con un desempeño bajo, en términos de atención al usuario. Según explica Condusef, dichas compañías tienen diversas áreas de oportunidad para elevar la calidad de su servicio:

Seguros Sura, S.A. de C.V., con 5.68 puntos.

Seguros Ve Por Más, S.A., con 6.02 puntos.

Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V., con 7.48 puntos.

Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V., con 7.62 puntos.

HSBC Seguros, S.A. de C.V., con 7.91 puntos.

Plan Seguro, S.A. de C.V., con 7.04 puntos.

Con estos puntajes, la Condusef busca que todos los solicitantes de seguros de autos puedan obtener un buen servicio por el precio que pagan. Así que si pensabas comprar uno, ten presente el Índice de Desempeño a Atención a Usuario.

