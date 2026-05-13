S&P cambia a negativa la perspectiva crediticia de Pemex y CFE

S&P Global Ratings revisó de estable a negativa la perspectiva de calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en línea con la modificación aplicada el martes a la nota crediticia de México.

La agencia señaló que la decisión responde al riesgo de una consolidación fiscal más lenta de lo previsto , en un contexto de bajo crecimiento económico, mayor presión sobre la deuda pública y aumento en la carga de intereses del gobierno federal.

De acuerdo con la firma, el apoyo fiscal continuo hacia Pemex y CFE podría incrementar la rigidez de las finanzas públicas mexicanas. También advirtió que un deterioro inesperado en la relación comercial y económica entre México y Estados Unidos podría afectar la posición externa del país.

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S&P señala apoyo gubernamental a Pemex

En el caso de Pemex, S&P mantuvo su evaluación sobre una probabilidad "casi segura" de respaldo gubernamental en caso de dificultades financieras . La calificadora explicó que esta visión se sustenta en el vínculo estratégico de la petrolera con el gobierno federal, su papel en los objetivos económicos y energéticos del país y la coordinación permanente con la Secretaría de Hacienda en materia financiera.

La agencia destacó que Pemex recibió alrededor de 69 mil 800 millones de dólares en apoyo gubernamental entre 2019 y 2025 . Añadió que la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha implementado distintos mecanismos para respaldar a la empresa. Sin embargo, el perfil crediticio individual de la petrolera se mantiene en "ccc+", debido a lo que S&P considera una estructura de capital insostenible, asociada a baja liquidez y elevados niveles de apalancamiento.

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Según el reporte, Pemex registró una razón deuda sobre flujo de 5.8 veces y reportó flujo de caja operativo libre negativo durante el primer trimestre de 2026.

La calificadora también modificó a negativa la perspectiva de diversas subsidiarias vinculadas a Pemex, entre ellas PMI Trading DAC, PMI Norteamerica SA de CV, Mex Gas Supply SL y Deer Park Refining LP. S&P indicó que estas compañías continúan siendo estratégicas para las operaciones consolidadas de la petrolera y para su negocio de refinación y comercialización internacional.

Calificación a CFE, alineada con la del Gobierno de México

Respecto a CFE, la firma señaló que mantiene la expectativa de apoyo gubernamental casi seguro debido a la relevancia de la empresa dentro de la política energética nacional. Recordó que la compañía es la única autorizada legalmente para transmitir y distribuir electricidad en México, además de operar activos considerados estratégicos para la red eléctrica nacional.

S&P agregó que CFE es el único proveedor de electricidad para usuarios residenciales de bajo consumo y uno de los principales abastecedores para clientes de alto consumo. También indicó que el Estado mexicano conserva el control total de la empresa, designa a su dirección y mantiene influencia directa sobre sus políticas estratégicas y financieras, por lo que la calificación de la compañía permanece alineada con la del soberano mexicano.

La perspectiva negativa también fue extendida a CFE International LLC y CFE Fibra E. En el caso de CFE, la calificadora indicó que sus operaciones están completamente integradas a las de CFE y que su función principal es asegurar el suministro de gas natural para generación eléctrica.

Sobre CFE Fibra E, señaló que su desempeño depende del negocio de transmisión eléctrica y de ajustes tarifarios regulados, por lo que su evaluación crediticia también está limitada por la calificación soberana de México.

S&P indicó que las perspectivas negativas de Pemex, CFE y sus subsidiarias continuarán evolucionando en línea con la calificación soberana del país . La agencia señaló que podría reducir las calificaciones de estas empresas en los próximos 12 a 24 meses si aplica una medida similar a México.

JM