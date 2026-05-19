Sheinbaum destaca inversión de mil millones de dólares de General Motors para producir autos en México

Como parte de la estrategia federal para fortalecer la industria denominada Plan México, la empresa automotriz General Motors (GM) iniciará en 2027 el ensamblaje de vehículos en México destinados al mercado nacional, modelos que anteriormente eran importados desde Asia, con la meta de alcanzar una producción aproximada de 80 mil unidades anuales hacia 2030.

El anuncio fue realizado este martes en Toluca, Estado de México, durante un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la decisión forma parte de los esfuerzos para fortalecer la producción nacional y disminuir la dependencia de importaciones extranjeras.

La mandataria explicó que el objetivo del Plan México es impulsar una mayor producción dentro del país, tanto para el mercado interno como para exportación, aunque enfatizó que la prioridad es fortalecer el consumo nacional y sectores estratégicos como la industria automotriz.

“Producir más en México para el mercado nacional y también para la exportación, pero principalmente para el mercado interno”, afirmó la líder mexicana.

GM producirá Chevrolet Groove y Aveo en México

La empresa informó que el proyecto comenzará con el ensamblaje local del modelo Chevrolet Groove a partir de 2027 y posteriormente incorporará el Chevrolet Aveo, uno de los vehículos más vendidos en el país.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que las 80 mil unidades previstas actualmente se importan desde Asia y que el proyecto permitirá sustituir importaciones, proteger empleos y aumentar progresivamente el contenido nacional en la fabricación de vehículos.

La iniciativa forma parte de una inversión de 1 mil millones de dólares anunciada previamente para sus operaciones en México.

Sheinbaum pide a armadoras mantenerse en México

Sheinbaum señaló que el Gobierno sostuvo conversaciones con las principales armadoras instaladas en el país tras el endurecimiento de las reglas comerciales y la imposición de aranceles a vehículos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Lo primero que les dije es: queremos que se queden en México. No piensen en irse fuera de aquí. Aquí tenemos a los mejores trabajadores del mundo”, declaró la mandataria.

Además relató que, en conversaciones con directivos globales de GM, cuestionó porqué el Chevrolet Aveo —que dijo utilizar desde hace años— no se producía en México pese a su popularidad en el mercado local.

“¿Por qué si el Aveo es uno de los autos favoritos de las y los mexicanos (…) por qué no se produce en México?”, cuestionó Sheinbaum

El presidente y director general de GM México, Francisco Garza, aseguró que la decisión representa una apuesta de largo plazo para el país y afirmó que el proyecto “fortalece la industria nacional” al aprovechar la capacidad instalada en México.

La industria automotriz es la mayor del país y representa casi el 4 % del producto interior bruto (PIB) mexicano y cerca del 20,5 % del PIB manufacturero, según la AMIA.

En 2025 el sector automotriz de México resintió la presión marcada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, que el 3 de abril aplicó gravamen del 25 % sobre la importación de vehículos y el 3 de mayo sobre autopartes que no cumplan con las reglas de origen impuestas por el Gobierno de Donald Trump.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP