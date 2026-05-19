Banco del Bienestar habilita transferencias SPEI en su app: ¿cómo enviar dinero desde tu celular?

El Banco del Bienestar ha dado un salto tecnológico significativo este mes al habilitar las transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Esta nueva función, altamente demandada, ya se encuentra disponible a través de su aplicación móvil oficial para todo el territorio nacional.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por los propios usuarios, la plataforma financiera ahora permite realizar envíos de dinero de hasta mil 500 pesos directamente desde el teléfono celular. Para lograrlo de manera exitosa, únicamente es necesario ingresar la cuenta CLABE y el nombre completo del beneficiario al que se le enviarán los recursos.

Desde inicios de este año, la institución bancaria había anticipado públicamente que ampliaría su catálogo de servicios digitales. El objetivo principal de esta medida es permitir las transferencias electrónicas de forma segura y, como parte de una estrategia integral, reducir drásticamente el uso de dinero en efectivo entre todos sus cuentahabientes.

Para acceder a estas nuevas herramientas tecnológicas, los usuarios se enfrentan a un requisito indispensable: la actualización del sistema. Quienes ya utilizaban la plataforma para consultar sus saldos desde el celular, ahora deben volver a registrar los datos de su tarjeta y su información personal para validar su identidad y proteger sus fondos.

El paso a paso: ¿Cómo hacer una transferencia SPEI desde la app?

Para aprovechar esta nueva funcionalidad sin contratiempos, es fundamental seguir un proceso específico y cuidadoso. El primer paso, y el más importante para garantizar la seguridad de la operación, es tener instalada la versión más reciente de la aplicación en tu dispositivo móvil.

Esta actualización debe realizarse de manera oficial y segura desde la tienda de Google Play, para aquellos que utilizan teléfonos con sistema operativo Android, o desde la App Store, en el caso de los usuarios que cuentan con dispositivos iOS de Apple.

A continuación, te presentamos los puntos clave y rápidos para realizar tu envío de dinero de forma exitosa:

Inicia sesión: Ingresa a la aplicación oficial y digita tu contraseña de seguridad habitual. Ubica la sección: Busca en el menú principal de navegación el apartado que dice “Transferencias” o “Enviar dinero”. Elige el método: Selecciona la opción correspondiente a transferencia por SPEI para envíos interbancarios. Ingresa los datos: Captura cuidadosamente la CLABE interbancaria de 18 dígitos o los datos exactos de la cuenta destino. Identifica al receptor: Escribe el nombre del destinatario y selecciona la institución financiera a la que pertenece dicha cuenta. Verifica: Revisa detenidamente el monto a enviar y los datos del receptor antes de confirmar la operación para evitar errores. Confirma: Autoriza la transacción final ingresando nuevamente la contraseña de tu app como medida de doble autenticación.

La estrategia de digitalización: DiMo, CoDi y nuevos pagos

A pesar de este gran avance operativo con el sistema SPEI, algunos servicios complementarios de gran utilidad como Dinero Móvil (DiMo) y Cobro Digital (CoDi) todavía no se encuentran habilitados para el público general que utiliza la plataforma.

Aunque los íconos representativos de estas herramientas ya aparecen visibles dentro de la interfaz de la aplicación, al intentar utilizarlos el sistema solamente despliega un mensaje preventivo. Este aviso indica a los usuarios que dichas funciones estarán disponibles próximamente, manteniendo la expectativa sobre futuras actualizaciones.

Este movimiento tecnológico no es un hecho aislado en la administración pública. En marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el fortalecimiento de los servicios digitales del banco. Esta iniciativa forma parte de la estrategia central del gobierno federal para acelerar la digitalización de pagos en todo el país y modernizar la economía.

Entre las medidas planteadas por la mandataria se encuentra, a mediano plazo, ampliar el uso de medios electrónicos para facilitar el pago de gasolina en las estaciones de servicio. Posteriormente, se espera que esta misma tecnología pueda implementarse para el pago ágil en casetas de cobro a nivel nacional.

El reto del efectivo: Jóvenes vs. Adultos mayores

El comportamiento de los usuarios frente a estas nuevas tecnologías muestra un contraste generacional bastante evidente. De acuerdo con el director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi, existe una clara diferencia en cómo los distintos grupos demográficos administran los recursos que reciben.

Los adultos mayores son el sector de la población que más recurre al retiro de efectivo tradicional al momento de cobrar su pensión en las sucursales. Por el contrario, las nuevas generaciones muestran una adaptación mucho más rápida y natural a los entornos virtuales y a la banca móvil.

"La tendencia que hemos visto es que las personas beneficiarias dejan cada vez más tiempo su dinero en el banco y lo usan menos en efectivo", explicó el directivo durante sus declaraciones a la prensa en marzo pasado, destacando un cambio gradual en los hábitos financieros.

Lamoyi detalló que los jóvenes beneficiarios de becas gubernamentales tienen una mayor transaccionalidad digital. Este sector de la población paga con mucha más frecuencia utilizando su tarjeta física en terminales punto de venta o mediante medios electrónicos.

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"Los adultos mayores, por la misma dinámica de su día a día, retiran más su dinero", añadió el titular de la institución financiera, reconociendo abiertamente los retos que enfrenta el banco para lograr bancarizar por completo a este sector vulnerable.

Ante este panorama de contrastes, la institución está reforzando intensamente los trabajos de concientización y educación financiera. El objetivo primordial es evitar que la población retire todo su efectivo de una sola vez, fomentar el hábito del ahorro a largo plazo y aumentar significativamente el pago directo con la tarjeta del Banco del Bienestar en comercios establecidos.

Con información de SUN

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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