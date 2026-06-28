Sheinbaum afirma que Vivienda para el Bienestar impulsa 1% del PIB nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó este fin de semana la importancia estratégica del programa "Vivienda para el Bienestar", no solo como una política de justicia social, sino como un pilar fundamental para el crecimiento económico de México.

Durante un acto oficial en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria subrayó que el sector vivienda ha cobrado un dinamismo tal que hoy aporta cerca del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Impacto económico y generación de empleo

La mandataria federal explicó que este aporte al PIB es resultado de la gran actividad económica que detona la construcción de hogares en todo el país. Al edificar viviendas, el programa no se limita a la obra física, sino que activa una cadena de valor que incluye:

Generación de empleos: La creación de plazas directas e indirectas en el sector de la construcción.

La creación de plazas directas e indirectas en el sector de la construcción. Dinamismo local: El impulso a comercios, servicios y proveeduría que operan en las cercanías de los nuevos desarrollos habitacionales.

El impulso a comercios, servicios y proveeduría que operan en las cercanías de los nuevos desarrollos habitacionales. Sostenibilidad económica: La reactivación de sectores estratégicos que dependen del desarrollo de infraestructura básica.

Metas ambiciosas para el sexenio

El programa "Vivienda para el Bienestar" contempla acciones integrales que van desde la edificación de nuevas unidades hasta la regularización y mejora de espacios existentes. Según la información oficial presentada:

Alcance social: La meta es beneficiar a cerca de 30 millones de personas antes de concluir el sexenio mediante diversas acciones como la entrega de escrituras, construcción y apoyo en créditos.

La meta es beneficiar a cerca de 30 millones de personas antes de concluir el sexenio mediante diversas acciones como la entrega de escrituras, construcción y apoyo en créditos. Vivienda nueva: El plan general a nivel nacional proyecta la construcción de 1.8 millones de viviendas.

El plan general a nivel nacional proyecta la construcción de 1.8 millones de viviendas. Enfoque regional: En el caso específico de Chiapas, la estrategia incluye una inversión superior a los 20 mil millones de pesos para la edificación de 34 mil viviendas, de las cuales 19 mil 500 ya cuentan con contratos en proceso.

En el caso específico de Chiapas, la estrategia Justicia social: Adiós a los créditos impagables

Además de las cifras económicas, la Presidenta Sheinbaum enfatizó el carácter humanitario del programa.

Durante la entrega de 48 viviendas en el desarrollo “Infonavit Lacantún” la mandataria criticó los esquemas del pasado donde las familias "pedían prestados 80 mil pesos y terminaban pagando hasta un millón".

"En nuestro sexenio vamos a ayudarle a cerca de 30 millones de personas para su vivienda", sentenció Sheinbaum, reafirmando que el objetivo es garantizar el acceso a un patrimonio digno, seguro y, sobre todo, pagable para las familias de menores ingresos en México.

NG