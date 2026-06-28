Sheinbaum afirma que Vivienda para el Bienestar impulsa 1% del PIB nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó este fin de semana la importancia estratégica del programa "Vivienda para el Bienestar", no solo como una política de justicia social, sino como un pilar fundamental para el crecimiento económico de México. Durante un acto oficial en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria subrayó que el sector vivienda ha cobrado un dinamismo tal que hoy aporta cerca del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.La mandataria federal explicó que este aporte al PIB es resultado de la gran actividad económica que detona la construcción de hogares en todo el país. Al edificar viviendas, el programa no se limita a la obra física, sino que activa una cadena de valor que incluye:El programa "Vivienda para el Bienestar" contempla acciones integrales que van desde la edificación de nuevas unidades hasta la regularización y mejora de espacios existentes. Según la información oficial presentada:Además de las cifras económicas, la Presidenta Sheinbaum enfatizó el carácter humanitario del programa. Durante la entrega de 48 viviendas en el desarrollo “Infonavit Lacantún” la mandataria criticó los esquemas del pasado donde las familias "pedían prestados 80 mil pesos y terminaban pagando hasta un millón". "En nuestro sexenio vamos a ayudarle a cerca de 30 millones de personas para su vivienda", sentenció Sheinbaum, reafirmando que el objetivo es garantizar el acceso a un patrimonio digno, seguro y, sobre todo, pagable para las familias de menores ingresos en México.NG