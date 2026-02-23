SEVIMI: ¿Cómo funciona el Seguro de Vida Militar?

El Seguro de Vida Militar (SEVIMI), gestionado por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), es una prestación económica obligatoria para los miembros, ya sean activos o retirados, de las Fuerzas Armadas, el cual protege a sus beneficiarios en caso de fallecimiento, cubriendo cualquier causa de muerte, o invalidez en actos de servicio del propio militar.Algunos seguros ofrecen coberturas adicionales como la atención médica especializada y cobertura por enfermedades graves.Contrario a lo que podría pensarse, tanto los beneficiarios designados en la hoja de trabajo, como el personal militar que cause baja por incapacidad en primera o segunda categoría, pueden realizar el trámite.Estos son los documentos que se necesitan:Tanto el oficio de baja del activo como el certificado de último pago deben de solicitarse en la Unidad Ejecutora de pago que pertenecía al militar. Es importante que los datos estén correctos y firmados con su sello correspondiente.Asimismo, la solicitud del Seguro de Vida Militar tiene una vigencia de 2 años, contando a partir del fallecimiento del militar.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL