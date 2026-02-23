Lunes, 23 de Febrero 2026

SEVIMI: ¿Cómo funciona el Seguro de Vida Militar?

Este servicio es gestionado por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Esto es lo que tienes que saber sobre el Seguro de Vida Militar. ESPECIAL / ISSFAM

El Seguro de Vida Militar (SEVIMI), gestionado por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), es una prestación económica obligatoria para los miembros, ya sean activos o retirados, de las Fuerzas Armadas, el cual protege a sus beneficiarios en caso de fallecimiento, cubriendo cualquier causa de muerte, o invalidez en actos de servicio del propio militar.

Algunos seguros ofrecen coberturas adicionales como la atención médica especializada y cobertura por enfermedades graves.

Contrario a lo que podría pensarse, tanto los beneficiarios designados en la hoja de trabajo, como el personal militar que cause baja por incapacidad en primera o segunda categoría, pueden realizar el trámite.

Estos son los documentos que se necesitan:

  • Oficio de baja (copia)
  • Certificado de servicios
  • Certificado de último pago (CUP) emitido por la Unidad Ejecutora de Pagos correspondiente (copia)
  • Identificación oficial del solicitante (Credencial para votar o pasaporte vigente)(copia)
  • Estado de cuenta o documento expedido por la Institución Bancaria, con fecha de expedición no mayor a tres meses, el cual deberá contener: nombre completo del cuentahabiente y clave bancaria estandarizada (CLABE) legible y visible (copia)

Tanto el oficio de baja del activo como el certificado de último pago deben de solicitarse en la Unidad Ejecutora de pago que pertenecía al militar. Es importante que los datos estén correctos y firmados con su sello correspondiente.

Estos son los pasos para hacer el trámite

  • Ingresar al apartado de trámites de gob.mx del ISSFAM: https://servicios.sedena.gob.mx:8443/defo/Globales/MenuPrincipalExt.jsp
  • Ingresar a “Registrar sulicitud”
  • Selecciona la opción del trámite a realizar
  • Ingresar la CURP y la del militar
  • Ingresar el código de verificación
  • Registrar los datos personales solicitados
  • Seleccionar “transferencia bancaria” como método de pago
  • Capturar la CLABE
  • Acudir con el formato a la Unidad Militar más cercana, para que lo orienten en lo que respecta a la información de su DETALL
  • La solicitud requisitada, con firmas y sellos con la documentación completa deberá remitirse en un sobre cerrado dirigido a la Dirección de Vivienda, Subdirección de Créditos Hipotecarios

Asimismo, la solicitud del Seguro de Vida Militar tiene una vigencia de 2 años, contando a partir del fallecimiento del militar.

¿Cuál es la suma asegurada total del Seguro de Vida Militar?

  • En caso de que la persona militar haya fallecido en situación de retiro, el monto total será de 40 meses del último haber de retiro que haya percibido.
  • En caso de que la persona militar haya fallecido en servicio activo, se suma el haber que percibirá mas el porcentaje del sobre haber, multiplicando el total por 40 meses.
  • Cuando la persona militar fallece acogido al Seguro Potestativo (nuevo esquema), se suma el haber que establecen los tabuladores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su grado, más el 90% de dicho haber, multiplicando el total por 40 meses.
  • Cuando la persona militar fallece acogido al Seguro potestativo (anterior esquema, es decir cuando sus anualidades son de .30 centavos), el monto total de la suma asegurada será de 7 mil 500 pesos.

