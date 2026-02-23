SAT: Pasos para revonar tu e.firma desde casa "en solo 5 minutos"

El cumplimiento de las obligaciones fiscales en México se ha vuelto más ágil gracias a las plataformas digitales implementadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Uno de los trámites fundamentales es la administración de la e.firma, un conjunto de archivos electrónicos que permite realizar gestiones con plena validez legal dentro del portal institucional.

Este certificado digital equivale jurídicamente a una firma autógrafa, ya que confirma la identidad del contribuyente en línea. Resulta esencial para enviar declaraciones, facturar electrónicamente y actualizar datos fiscales. Por ello, conservarla vigente es clave para evitar inconvenientes administrativos.

Renovación en línea sin acudir a oficinas

Aunque durante mucho tiempo se pensó que este procedimiento exigía acudir de manera presencial, actualmente es posible renovarla por internet. El trámite puede efectuarse desde casa o la oficina, siempre que se cuente con los archivos vigentes y una conexión estable. La referencia a “5 minutos” aplica principalmente cuando la e.firma aún no ha vencido y el proceso es sencillo.

Si el certificado está próximo a caducar, la renovación digital suele ser ágil. Para realizarla es necesario disponer de los archivos actuales, los cuales funcionan como mecanismo de autenticación para emitir los nuevos certificados.

El procedimiento general incluye:

Descargar en la computadora la aplicación “Certifica” y elegir la opción “Requerimiento de Renovación de Firma Electrónica”.

Cargar los archivos vigentes para validar la identidad y generar los documentos con extensión .ren.

Acceder al portal CertiSAT Web utilizando la e.firma activa y enviar la solicitud.

Descargar el nuevo certificado en cuanto el sistema emita el acuse correspondiente.

Cuando la e.firma ya venció

Si el certificado expiró hace menos de un año, también es posible efectuar la renovación de manera remota, pero mediante la plataforma SAT ID. En este caso, la validación se realiza a distancia.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a SAT ID y seleccionar la opción de renovación, proporcionando RFC, correo electrónico y número telefónico.

Subir una identificación oficial vigente y grabar un video pronunciando la frase solicitada para la verificación biométrica.

Esperar la revisión de la autoridad, proceso que puede demorar hasta cinco días hábiles.

Una vez aprobada la solicitud, volver a “Certifica” para generar y descargar los nuevos archivos de la e.firma.

En estos supuestos, el trámite deja de ser inmediato, aunque continúa siendo completamente en línea y evita traslados.

Casos que requieren atención presencial

Existen situaciones en las que es obligatorio acudir a una oficina, particularmente cuando la e.firma tiene más de un año vencida. Además, aun cuando los archivos se generen de forma rápida, la activación puede tardar desde unos minutos hasta 72 horas hábiles, según los tiempos de validación establecidos.

El proceso incorpora medidas de seguridad estrictas, como verificaciones biométricas que incluyen huellas digitales, iris, fotografía y firma digitalizada. Estos mecanismos buscan garantizar la autenticidad y protección de los certificados electrónicos.

La renovación de la e.firma puede realizarse sin acudir a instalaciones físicas, siempre que el certificado se encuentre vigente o haya expirado recientemente, y se cumplan los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

