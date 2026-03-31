Semana Santa está aquí y los bancos permanecerán cerrados, aunque algunas sucursales sí brindarán atención a los cuentahabientes Aquí te compartimos de cuáles se trata:

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las sucursales bancarias del país suspenderán la atención al público el jueves 2 y viernes 3 de abril de Semana Santa .

Lo anterior conforme al calendario de días inhábiles del sector financiero establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2025.

¿Qué bancos sí permanecerán abiertos los días santos?

El organismo recordó que, si bien durante estos días las operaciones en sucursales permanecerán detenidas, los bancos que operan dentro de centros comerciales y supermercados ofrecerán servicio en sus horarios habituales .

La ABM recordó que los usuarios podrán realizar operaciones a través de canales alternativos, como cajeros automáticos, corresponsales bancarios, así como la banca digital y telefónica, disponibles las 24 horas del día.

Asimismo, destacó que, de acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, este podrá efectuarse al siguiente día hábil sin cargos adicionales .

La tradición frente a la ley

A pesar de la creencia popular, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no cataloga el Jueves Santo, Viernes Santo ni el Sábado de Gloria como días de descanso obligatorio .

La suspensión de actividades responde puramente a una concesión voluntaria de los empleadores . Las empresas otorgan estos días por respeto a las tradiciones religiosas y costumbres de sus trabajadores.

¿Qué instituciones sí están obligadas a cerrar?

El sector financiero es la gran excepción a esta regla general . La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece oficialmente que los bancos no operarán durante el jueves y viernes.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorga dos semanas completas de vacaciones. Esto disminuye drásticamente el flujo de clientes en las calles y motiva a los comercios a cerrar.

En el caso de Jalisco, muchos negocios familiares aprovechan esta baja afluencia para realizar inventarios. Otros simplemente toman su propio descanso anual, bajando sus cortinas hasta el próximo lunes.

Tips rápidos si trabajas en Semana Santa

Si tu empresa decide operar con normalidad, es fundamental que conozcas tus derechos laborales actuales. Esto te ayudará a evitar confusiones o abusos durante esta temporada vacacional.

Considera los siguientes puntos clave sobre tu jornada laboral:

- No hay pago doble ni triple; al no ser feriado oficial, se paga como un día regular.

- Los bancos ubicados dentro de plazas comerciales sí podrían abrir en horarios especiales.

- Si trabajas el domingo de resurrección, tienes derecho a tu prima dominical de ley.

Con información de SUN e IA

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