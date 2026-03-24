Para los amantes de lo dulce o para quienes desean empezar sus mañanas con un café, Krispy Kreme acaba de anunciar el combo ideal para iniciar el día de la mejor manera. Lo más atractivo es que puede conseguirse por tan solo 49 pesos.

La tienda de donas dio a conocer a través de sus redes sociales la llegada del “Combo Smile”, una alternativa perfecta para disfrutar en el camino al trabajo, la escuela o cualquier otro destino, ya que incluye una bebida y un pequeño postre.

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De acuerdo con lo anunciado, el Combo Smile incluye un café americano tamaño chico y una dona de la colección Ricolino a elección , entre las que destacan sabores como Paleta Payaso, Kranky o Bubulubu.

X/@krispykrememx

El combo tiene un costo inicial de 49 pesos mexicanos, aunque puede variar dependiendo de la dona elegida o de los extras con los que se personalice la bebida.

¿Cómo y cuándo aprovechar la promoción de Krispy Kreme?

Según los términos y condiciones, el Combo Smile estará disponible todos los días de la semana hasta el 2 de abril. Puede adquirirse en la mayoría de las sucursales de México, excepto en aeropuertos.

También es posible pedirlo a través de aplicaciones de delivery como Uber Eats; sin embargo, la promoción está sujeta a disponibilidad en cada tienda.

Para obtenerlo, basta con solicitarlo en caja o buscarlo en la aplicación bajo el nombre “Combo Smile”.

¿La promoción solo aplica en donas Ricolino?

Sí, ya que esta promoción fue diseñada exclusivamente para esa colección de donas, por lo que solo los sabores de la marca Ricolino participan en el descuento.

En caso de elegir otro tipo de dona, el combo no será válido y se cobrará el precio regular de la bebida y el producto seleccionado. Consulta más de la promoción en el siguiente enlace: https://www.krispykreme.mx/

Con esta promoción, Krispy Kreme busca ofrecer una opción accesible y rápida para quienes desean darse un gusto sin gastar de más, combinando café y donas en un paquete práctico para el día a día.

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