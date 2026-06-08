¿Pensionados deben pagar impuestos? Esto dice el SAT

En los últimos días, en redes sociales como Facebook y X se ha estado compartiendo información respecto al pago de impuestos que deben de realizar los adultos mayores por sus pensiones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró por medio de un comunicado oficial que la información que ha circulado es falsa.

“Respecto a la información que circula en redes sociales sobre un supuesto pago que deberán realizar las personas adultas mayores del impuesto sobre la renta (ISR) por la pensión que reciben, el Servicio de Administración Tributaria informa lo siguiente: Es totalmente falso que esta institución haya confirmado la aplicación de dicha medida” , aclaró en el comunicado.

En el mismo comunicado, la institución mencionó que la gran mayoría de pensionados se encuentran libres del pago de este impuesto.

¿Entonces cuáles son las pensiones que están exentas del pago?

De acuerdo a la Ley del ISR, en el artículo 93 se señala que las pensiones exentas de pagar impuesto son aquellas que no superan el equivalente a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) diarias, es decir, $53,493 pesos al mes.

De igual forma, se aclaró que las personas que reciben el apoyo por parte del gobierno “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” no deben de pagar impuesto ya que la ley establece que los apoyos brindados por medio de programas del Gobierno federal no se consideran ingresos por los que se esté obligado a pagar un impuesto.

En el mismo comunicado, el SAT recalcó que las personas que tenga duda pueden resolverlas a través de MarcaSAT, en el teléfono 55 627 22 728, o mediante el servicio de atención en línea disponible en su portal oficial.

NG