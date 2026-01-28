Este miércoles, el oro alcanzó un nuevo récord en cuestion de precios. Actualmente, este metal tiene un precio por encima de los 5.260 dólares. Mientras tanto, el dólar estadounidense continúa su tendencia a la baja, a la espera de la revelación de decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el metal precioso se ha situado a las 6:09 horas (5:09 GMT) en un nuevo máximo histórico de 5.266,09 dólares, con una subida del 1,65 por ciento.

En la jornada previa, el oro marcó su último máximo en los 5.182,11 dólares, a las 21.55 horas.

Los expertos explican que este metal se ha convertido en un activo esencial de diversificación que se justifica en la progresiva desdolarización de los bancos centrales y como activo refugio ante las tensiones geopolíticas.

Por otro lado, la plata avanza a esta hora el 2.62 por ciento, hasta los 115.11 dólares.

La plata ya subió la víspera un 7.85 por ciento, hasta los 112 dólares la onza, aunque no logró superar los máximos de un día antes de 117.71 dólares.

Javier Cabrera, analista de XTB, ha afirmado que "es probable que la plata siga experimentando volatilidad por la estructura de mercado de derivados, la escasez de la materia prima y la especulación que está experimentando".

"Los inventarios de plata tanto en COMEX como en la bolsa de Shanghai se siguen reduciendo, lo que incrementa la presión sobre el precio al contado", ha señalado Cabrera.

