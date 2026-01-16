SAT promete multas de hasta 12 mil pesos para quienes no cumplan esta regla

Con el arranque de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) endureció las medidas contra contribuyentes que incumplan con una de sus obligaciones clave, al advertir sanciones económicas que pueden alcanzar casi los 12 mil pesos.

La autoridad fiscal reforzó los mecanismos de supervisión y dejó claro que quienes no acaten esta disposición podrían enfrentar no solo multas, sino también restricciones administrativas que compliquen futuros trámites.

El trámite que debes cumplir ante el SAT

A partir de este año, el SAT aplica sanciones que van de los 3 mil 850 a los 11 mil 540 pesos a las personas físicas y morales que no tengan activo su Buzón Tributario, herramienta que funge como el canal oficial de comunicación entre la autoridad y los contribuyentes.

No contar con este sistema actualizado puede derivar, además, en que el contribuyente sea clasificado como “no localizable”, una condición que limita aclaraciones, devoluciones y otros procesos fiscales.

El plazo para activar o actualizar el Buzón Tributario venció el 31 de diciembre de 2025, por lo que desde el 1 de enero de 2026 comenzaron a aplicarse las multas correspondientes, a través de esta plataforma, el SAT envía notificaciones oficiales, avisos administrativos y requerimientos, por lo que mantenerla vigente es clave para evitar sanciones.

Para cumplir con esta obligación, los contribuyentes deben registrar al menos un correo electrónico y un número telefónico —celular o fijo— como medios de contacto, recuerda que el trámite se realiza en el portal oficial del SAT, ingresando con RFC, contraseña y e.firma portable, donde se validan los datos mediante enlaces y códigos de confirmación.

Con la activación del Buzón Tributario, los contribuyentes evitan multas y reducen el riesgo de enfrentar complicaciones fiscales durante el resto del año.

