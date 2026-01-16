El secreto de Volaris para tener vuelos muy baratos todo el año

Viajar en avión a bajo costo se ha convertido en una prioridad para millones de personas en México, sobre todo en un contexto donde los precios de los boletos pueden variar drásticamente según la temporada, la demanda y la anticipación con la que se compra. En ese escenario, Volaris ha reforzado su imagen como una de las aerolíneas que ofrece alternativas accesibles para quienes buscan volar con frecuencia sin comprometer su presupuesto.

Más allá de las promociones temporales y las ventas especiales, la aerolínea mexicana ha apostado por un modelo distinto que promete mantener tarifas bajas durante todo el año: se trata del Pase Anual Volaris, un esquema de suscripción que ha llamado la atención por permitir acceder a vuelos baratos durante todo el año, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

¿En qué consiste el Pase Anual de Volaris?

El Pase Anual es una membresía con vigencia de 12 meses que permite a los usuarios reservar vuelos ilimitados en rutas directas operadas por Volaris, pagando únicamente la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y los impuestos correspondientes. Es decir, el pasajero no paga el precio tradicional del boleto, sino solo los cargos obligatorios establecidos por las autoridades aeroportuarias.

Este modelo está diseñado principalmente para personas con flexibilidad de viaje, que no dependen de fechas fijas y que pueden adaptarse a la disponibilidad de asientos. Las reservaciones se realizan exclusivamente en el portal oficial del Pase Anual y están sujetas a ciertas ventanas de tiempo: en vuelos nacionales, generalmente se habilitan 24 horas antes de la salida, mientras que en vuelos internacionales la disponibilidad suele abrirse tres días previos.

El costo del Pase Anual ronda los 7,999 pesos mexicanos por año, aunque en algunos periodos Volaris ha lanzado promociones con precios especiales. Una vez adquirida la membresía, el titular puede reservar tantos vuelos como desee durante el año de vigencia, siempre que haya disponibilidad en la ruta y fecha seleccionadas.

Los boletos obtenidos con este esquema no incluyen equipaje de mano ni equipaje documentado; únicamente se permite un objeto personal.

Las reservaciones están limitadas a vuelos directos sencillos, sin conexiones.

El Pase Anual es de uso personal y no puede transferirse a otra persona. El titular de la membresía debe ser mayor de 18 años.

El pago de estos cargos solo puede realizarse con tarjeta de crédito o débito.

La membresía se renueva de forma automática cada año; la cancelación puede hacerse desde el perfil del usuario, pero los periodos ya pagados no son reembolsables, aun cuando no se hayan utilizado.

Estas condiciones forman parte de la estrategia de bajo costo de Volaris, que separa el precio base del vuelo de los servicios complementarios, permitiendo que cada pasajero pague únicamente por lo que realmente necesita.

