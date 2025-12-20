Diciembre, el último mes de 2025, tiene un día de descanso obligatorio: el 25 de diciembre. Si los trabajadores tienen que laborar en esta fecha, se les debe pagar un extra. El día 24 no aplica como día de descanso obligatorio con pago adicional.

Según lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo (LFT), los días festivos incluidos en el calendario oficial requieren un pago adicional. Sin embargo, la LFT establece que el 24 de diciembre no está considerado como día feriado.

En México, el día de Navidad (25 de diciembre) es un día de descanso obligatorio para los trabajadores. Aquellas personas que deban laborar en esta fecha tienen derecho a recibir un pago triple: el pago de su día más el doble de su salario.

Es importante recalcar que esta normativa solo aplica al 25 de diciembre. El día 24 de diciembre es considerado un día de trabajo normal, por lo que no se aplica el pago doble o extra.

Los días que sí incluyen pago extra por trabajar

La Ley Federal del Trabajo establece como días de descanso obligatorio para los trabajadores mexicanos a los de esta lista:

El 1 de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El 1 de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El 25 de diciembre (este año cae en jueves)

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral

Recuerda entonces que el 24 de diciembre no se considera día feriado, por lo tanto, no habrá pago extra por trabajar ese día.

