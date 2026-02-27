SAT: ¿Quiénes están obligados a presentar su declaración anual en marzo de 2026?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó la importancia de presentar la declaración anual antes del 31 de marzo , ya que de lo contrario los contribuyentes obligados podrían ser acreedores a multas u otras sanciones administrativas.

La declaración anual es una de las obligaciones fiscales más relevantes, pues permite reportar los ingresos obtenidos, las deducciones autorizadas y calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, en este caso el de 2025.

Te puede interesar: SAT advierte revisiones profundas para estos contribuyentes en marzo

De acuerdo con el organismo, quienes deben presentar este documento durante marzo son principalmente las personas morales inscritas bajo ciertos regímenes fiscales. Las personas físicas, por su parte, tendrán como plazo el mes de abril para cumplir con esta obligación.

¿Quiénes deben presentar su declaración anual en marzo de 2026?

El SAT establece que las personas morales registradas bajo los siguientes regímenes deberán presentar su declaración antes del 31 de marzo para evitar sanciones:

Régimen General

Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)

Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Régimen de los Coordinados

Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

El trámite debe realizarse en línea a través del portal oficial del SAT (https://www.sat.gob.mx/portal/public/home).

Para ingresar es necesario contar con el RFC y la contraseña, o bien con la e.firma vigente. Cabe recordar que la e.firma tiene una vigencia de cuatro años, por lo que es importante verificar que se encuentre activa antes de iniciar el proceso.

¿Qué pasa si no se presenta la declaración anual del SAT?

En caso de incumplir con esta obligación, el contribuyente podría enfrentar multas que superan los 40 mil pesos, dependiendo del tipo de infracción.

El SAT establece los siguientes rangos:

De mil 810 a 44 mil 790 pesos cuando la declaración se presenta fuera del plazo.

De mil 810 a 22 mil 400 pesos por cada obligación no declarada.

De 18 mil 360 a 36 mil 740 pesos si el contribuyente está obligado a declarar por medios electrónicos y no lo hace o incumple en tiempo y forma.

Por ello, la autoridad fiscal exhorta a los contribuyentes a cumplir en tiempo y forma con este trámite, revisar con anticipación su información fiscal y asegurarse de contar con los accesos necesarios, a fin de evitar recargos, multas y posibles complicaciones administrativas en el futuro.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP