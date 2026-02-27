SAT confirma cuál es el elemento que nunca debes olvidar al presentar la Declaración Anual

Con la temporada fiscal en marcha, miles de contribuyentes comienzan a preparar su Declaración Anual sin saber que un solo descuido puede marcar la diferencia entre obtener un saldo a favor o enfrentar contratiempos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya ha señalado cuál es el punto clave que no debe pasarse por alto antes de enviar el trámite.

El SAT advierte que el paso fundamental es verificar que la información registrada en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) esté actualizada , datos como: nombre, domicilio fiscal, régimen y actividades económicas deben coincidir plenamente con la realidad del contribuyente, ya que cualquier error podría afectar el proceso desde el inicio.

Además, recomienda revisar cuidadosamente los comprobantes fiscales digitales (CFDI), pues el sistema ya incluye datos precargados sobre ingresos, sueldos y retenciones, es indispensable confirmar que las facturas relacionadas con deducciones personales —como gastos médicos, colegiaturas o intereses hipotecarios— estén correctamente emitidas y reflejadas en la plataforma, especialmente si se busca obtener devolución.

Otro aspecto relevante es la vigencia de la e.firma, aunque en algunos casos basta con la contraseña, contar con la firma electrónica actualizada es obligatorio cuando se solicitan devoluciones por montos mayores.

El SAT también alerta sobre errores comunes, como omitir ingresos adicionales, duplicar deducciones o enviar la declaración sin validar la información existente en el sistema. Estas fallas pueden derivar en el rechazo de devoluciones e incluso en sanciones económicas, que se aplican a quienes no cumplen con esta obligación fiscal.

En contraste, presentar la declaración correctamente puede traer beneficios; si las retenciones superaron lo correspondiente, el contribuyente podría recibir un saldo a favor que, con datos correctos, se deposita automáticamente en pocos días.

Finalmente, la autoridad recomienda no esperar hasta los últimos días de abril. Anticiparse permite corregir inconsistencias y evitar problemas derivados de la saturación del portal, facilitando un proceso más ágil y, en algunos casos, con la posibilidad de recuperar dinero.

