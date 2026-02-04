SAT pueden sancionarte si no pagas una multa de tránsito, esto debes saber

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal e stablece que los automovilistas que circulan por estos caminos y cometen una infracción pueden ser multados por la Policía Federal y la Guardia Nacional en carreteras. Sin embargo, surge la duda: ¿qué pasa si no se pagan estas multas? ¿El SAT puede intervenir?

Las personas que transitan con frecuencia por caminos y carreteras federales deben mantenerse informadas sobre las normas que rigen estos trayectos, ya que desconocerlas puede derivar en consecuencias más graves.

De acuerdo con las normas federales, la Guardia Nacional e n carreteras es una de las autoridades facultadas para emitir multas. Según el artículo 206 del Reglamento de Tránsito, estas sanciones deben cubrirse en un plazo de 30 días hábiles posteriores a su emisión.

Una vez transcurrido este periodo sin que se haya realizado el pago correspondiente, la Guardia Nacional puede dar aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que aplique las sanciones fiscales correspondientes.

¿Por qué el SAT puede sancionarte por no pagar multas de tránsito?

La normativa vigente permite notificar al SAT sobre estas infracciones con el objetivo de evitar que los ciudadanos evadan el pago de sanciones, asuman su responsabilidad y cumplan con la obligación fiscal que estas generan.

“Si la sanción pecuniaria no es cubierta dentro del plazo de treinta días hábiles concedido para su pago, se formulará la liquidación y se turnará a la autoridad fiscal competente para la ejecución de los actos relativos a su cobro y, en su caso, de la garantía otorgada”, señala el artículo 206 del Reglamento de Tránsito.

De acuerdo con las autoridades, este proceso es similar al que se aplica a los contribuyentes con adeudos fiscales derivados de su declaración anual.

¿Con cuánto dinero te sanciona el SAT por no pagar multas de tránsito?

Además de cubrir el adeudo original impuesto por la Guardia Nacional, los automovilistas que sean turnados al SAT deberán pagar una multa que va de 1 mil 810 a 17 mil pesos mexicanos.

En caso de que la infracción se convierta en un crédito fiscal, el monto original deja de ser fijo y se actualiza conforme a la inflación. Para 2026, la tasa de recargos mensual es de 1.38%, la cual se aplica por cada mes o fracción que transcurra hasta liquidar totalmente la multa.

Asimismo, se suma un cargo adicional equivalente al 2% del crédito fiscal por cada requerimiento de pago , embargo o remate aplicado por el SAT. Este monto puede ir desde 610 pesos y aumentar de manera considerable.

Esto representa un impacto importante en las finanzas personales, considerando que las multas en carreteras federales suelen oscilar entre 2 mil 200 y 22 mil pesos, ya que se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y pueden ir de 20 a 200 UMAs, según la infracción.

¿Qué pasa si no puedes pagar las multas?

En caso de incumplimiento, el SAT puede iniciar procedimientos como el embargo de bienes o incluso la inhabilitación de la licencia de conducir.

No obstante, como parte de programas de apoyo a los contribuyentes, el SAT cuenta con esquemas de Regularización Fiscal, los cuales permiten obtener descuentos de hasta el 100% en multas y recargos si el adeudo se liquida en una sola exhibición.

