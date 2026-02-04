Bolsa Mexicana cae en jornada con resultados mixtos

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 1.44 % tras el avance del 3.16 % del martes, que ubicó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), en 68 mil 730.69 unidades, en una sesión con resultados mixtos en los mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones avanzó, mientras que los demás índices presentaron caídas significativas, presionados principalmente por el sector de tecnologías de la información", comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó la especialista, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 1.44 % luego de avanzar un 3.16 % en la sesión de ayer".

Al interior, añadió Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras Cemex (-3.75 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-3.38 %), Banorte (-3.04 %), Genomma Lab (-2.62 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (-1.98 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que en la sesión de este miércoles el IPC cayó y pese al retroceso, el índice mantiene una ganancia acumulada en la semana de 1.7 % y en lo que va del año del 6.9 %.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.4 % frente al dólar, al cotizar en 17.33 unidades por billete verde, frente a los 17.26 % en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 260.2 millones de títulos por un importe de 24.956 millones de pesos.

De las 767 firmas que cotizaron en la jornada, 397 terminaron con sus precios al alza, 343 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de materiales para la construcción Orbia (ORBIA), con el 4.79 %; de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 4.39 %, y de la cadena de restaurantes Alsea (ALSEA), con el 2.5 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena Hoteles City Express (HCITY), con el -4.27 %; de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -4.12 %, y de la firma de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el -3.75 %.

MF