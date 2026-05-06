SAT promete multas para quien haga estas transferencias en mayo 2026

Con la llegada de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzará la vigilancia sobre las transferencias bancarias en México mediante un mayor intercambio de información con bancos y plataformas fintech, con el objetivo de detectar inconsistencias fiscales y combatir la evasión de impuestos.

La medida no solo contempla operaciones de grandes cantidades, ya que incluso depósitos menores podrían generar revisiones si no cuentan con documentación que respalde el origen del dinero . La falta de contratos, facturas o comprobantes fiscales podría derivar en multas, auditorías y requerimientos por parte de la autoridad hacendaria.

Especialistas fiscales advierten que errores comunes, como recibir depósitos sin declararlos o utilizar cuentas de terceros para actividades económicas, podrían convertirse en motivo de sanción.

Movimientos que podrían ser sancionados

Entre los principales casos que podrían generar multas se encuentra la omisión de ingresos en declaraciones fiscales. Si una persona recibe transferencias que el SAT considera ingresos y estas no aparecen en sus declaraciones mensuales o anuales, la autoridad puede detectar discrepancias mediante el cruce de información bancaria.

Otro escenario frecuente son los depósitos injustificados. Cuando un contribuyente no puede demostrar el origen del dinero con documentos válidos, el SAT podría clasificar esos recursos como ingresos omitidos y exigir el pago de impuestos correspondientes.

La autoridad también mantiene vigilancia sobre el uso de cuentas de familiares o amigos para recibir pagos relacionados con actividades económicas, práctica que puede interpretarse como un intento de ocultar ingresos.

Además, las personas que reciban pagos por actividades comerciales sin emitir facturas electrónicas podrían enfrentar sanciones fiscales. En el caso de préstamos entre particulares, especialistas recomiendan contar con contratos firmados para evitar que esos recursos sean considerados ingresos gravables.

Otro punto relevante son los depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos mensuales , ya que los bancos tienen la obligación de reportar estas operaciones al SAT.

Multas y recomendaciones

Las sanciones económicas pueden ir del 20 al 100 por ciento del monto no declarado o del impuesto omitido, además de recargos y actualizaciones. En algunos casos, las multas podrían superar los 34 mil pesos e incluso derivar en procedimientos legales si la autoridad detecta irregularidades graves.

Ante este panorama, especialistas recomiendan llevar un registro detallado de las transferencias, conservar contratos y facturas, declarar correctamente todos los ingresos y evitar el uso de cuentas de terceros para operaciones comerciales.

Con estas medidas, el SAT busca fortalecer la fiscalización digital y ampliar el control sobre los movimientos financieros de los contribuyentes a partir de 2026 .

SV