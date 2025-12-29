El programa Vivienda para el Bienestar operado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ya se encuentra disponible para las y los trabajadores de Jalisco. En esta nota te explicaremos cuáles son los requisitos que debes tener para acceder a él y el paso a paso para el registro.

Primero hay que destacar que el programa Vivienda para el Bienestar está dirigido a personas derechohabientes del Infonavit que busquen adquirir una casa. Para ser considerado dentro del proyecto debes contar con los siguientes requisitos.

Requisitos a cumplir para acceder a la Vivienda para el Bienestar

Haber cumplido con al menos seis meses de antigüedad laboral

Percibir ingresos de entre uno y dos salarios mínimos

No contar con un crédito hipotecario vigente con el Infonavit

Paso a paso para registrarte a la Vivienda para el Bienestar

Actualiza tus datos personales en la página micuenta.infonavit.org.mx, o acude a un Centro de Servicio Infonavit (Cesi)

Revisa la oferta de viviendas disponibles en tu localidad; lo puedes hacer en los Cesi

Revisa periódicamente tus dispositivos en espera de una notificación tras el registro en línea ; el Infonavit contactará a las personas preseleccionadas para iniciar el trámite del crédito del programa Vivienda para el Bienestar

; el Infonavit contactará a las personas preseleccionadas para iniciar el trámite del crédito del programa Vivienda para el Bienestar Toma en cuenta que la notificación puede llegar por correo electrónico, mensaje de texto o notificación postal

Es importante estar atentos a la notificación de preselección ya que la asignación de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar del Infonavit se realizará a través de un sorteo conforme al orden de registro de las personas derechohabientes.

Por último, hay que tomar en cuenta que los trámites referidos en esta nota son completamente gratuitos.

OB

