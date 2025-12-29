El sistema bancario en México vive cambios en este fin de año, por ejemplo, que a partir del 1 de enero de 2026, entra en vigor de manera oficial la obligatoriedad del Monto Transaccional del Usuario (MTU). Si aún no has configurado esto en la app de tu banco, podrías enfrentar dificultades al intentar enviar dinero en los próximos días.El MTU es una medida de seguridad impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y apoyada por la Condusef, así lo explica el portal oficial. Su objetivo es proteger los ahorros de los usuarios, ya que permite que uno mismo defina cuánto es lo máximo que se puede transferir en una sola operación desde una app móvil.Esta herramienta actúa como una especie de "freno de mano" ante posibles fraudes o robos de identidad, evitando que terceros vacíen tus cuentas en una transacción no autorizada. Si se deja pasar la fecha límite del 1 de enero, un usuario no se quedará sin servicio, pero vale la pena aclarar que el banco tomará el control de los límites basándose en dos criterios:Si un usuario intenta realizar una transferencia que supere ese monto y no configuró su MTU, la operación será bloqueada o el banco exigirá métodos de autenticación adicionales (como acudir a sucursal o llamadas de verificación).Realizar este ajuste no te quita más de dos minutos y te asegura que tu dinero esté disponible según tus necesidades. Sigue estos pasos: *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF