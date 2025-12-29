El sistema bancario en México vive cambios en este fin de año, por ejemplo, que a partir del 1 de enero de 2026, entra en vigor de manera oficial la obligatoriedad del Monto Transaccional del Usuario (MTU). Si aún no has configurado esto en la app de tu banco, podrías enfrentar dificultades al intentar enviar dinero en los próximos días.

¿Qué es el MTU y por qué es obligatorio?

El MTU es una medida de seguridad impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y apoyada por la Condusef, así lo explica el portal oficial. Su objetivo es proteger los ahorros de los usuarios, ya que permite que uno mismo defina cuánto es lo máximo que se puede transferir en una sola operación desde una app móvil.

Esta herramienta actúa como una especie de "freno de mano" ante posibles fraudes o robos de identidad, evitando que terceros vacíen tus cuentas en una transacción no autorizada.

¿Qué pasa si no haces el trámite?

Si se deja pasar la fecha límite del 1 de enero, un usuario no se quedará sin servicio, pero vale la pena aclarar que el banco tomará el control de los límites basándose en dos criterios:

El historial de operaciones: Analizarán cuánto se transfiere normalmente.

Analizarán cuánto se transfiere normalmente. Límite estándar de mil 500 UDIS: Por norma, si no hay una configuración previa, el sistema aplicará un tope automático de aproximadamente 12 mil 800 pesos mexicanos.

Si un usuario intenta realizar una transferencia que supere ese monto y no configuró su MTU, la operación será bloqueada o el banco exigirá métodos de autenticación adicionales (como acudir a sucursal o llamadas de verificación).

Cómo configurar tu MTU paso a paso (Antes de enero 2026)

Realizar este ajuste no te quita más de dos minutos y te asegura que tu dinero esté disponible según tus necesidades. Sigue estos pasos:

Actualiza tu App: Asegúrate de tener la versión más reciente de la aplicación de tu banco en la App Store o Play Store.

Asegúrate de tener la versión más reciente de la aplicación de tu banco en la App Store o Play Store. Busca la sección de seguridad: Normalmente se encuentra en "Ajustes", "Configuración de cuenta" o directamente en el menú de "Transferencias".

Normalmente se encuentra en "Ajustes", "Configuración de cuenta" o directamente en el menú de "Transferencias". Define tu límite: Elige el monto máximo que te haga sentir seguro para tus operaciones diarias.

Elige el monto máximo que te haga sentir seguro para tus operaciones diarias. Guarda los cambios: El sistema te pedirá confirmar con tu token digital o contraseña.

