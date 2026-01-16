Pensión ISSSTE: ¿Cuándo es el próximo pago del año?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha dado a conocer el calendario oficial de pagos de las y los pensionados para 2026. Consulta aquí la próxima fecha de depósito tras el primer pago del pasado 2 de enero, un día después del feriado primer día del año.

Según la publicación del organismo descentralizado, el próximo pagó caerá en la cuenta de las y los pensionados el próximo viernes 30 de enero de 2026 .

Calendario OFICIAL de depósitos para pensionados del ISSSTE

Mes de pago | Fecha de pago de la Pensión ISSSTE

Enero | Viernes 2 de enero (Incluye la segunda parte del aguinaldo)

Febrero | Viernes 30 de enero

Marzo | Viernes 27 de febrero

Abril | Viernes 27 de marzo

Mayo | Miércoles 29 de abril

Junio | Viernes 29 de mayo

Julio | Lunes 29 de junio

Agosto | Jueves 30 de julio

Septiembre | Viernes 28 de agosto

Octubre | Miércoles 30 de septiembre

Noviembre | Jueves 29 de octubre

AGUINALDO (Primera parte) | Primera quincena de noviembre

Diciembre (Segunda parte) | 27 de noviembre

Detalle del aguinaldo

Este primer depósito de 2026 fue especialmente esperado por los pensionados del ISSSTE, ya que incluyó dos conceptos: el pago ordinario de enero 2026 y la segunda parte del aguinaldo 2025. Los pensionados del organismo mexicano descentralizado que recibieron la mitad en noviembre de 2025, recibieron el 50 % restante junto con este pago del 2 de enero.

Es recomendable mantenerse atentos a los canales oficiales del ISSSTE para cualquier cambio futuro en los depósitos, ya sean correspondientes a la pensión o al aguinaldo.

