Pensión ISSSTE: ¿Cuándo es el próximo pago del año?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha dado a conocer el calendario oficial de pagos de las y los pensionados para 2026. Consulta aquí la próxima fecha de depósito tras el primer pago del pasado 2 de enero, un día después del feriado primer día del año.Según la publicación del organismo descentralizado, el próximo pagó caerá en la cuenta de las y los pensionados el próximo viernes 30 de enero de 2026. Mes de pago | Fecha de pago de la Pensión ISSSTE Este primer depósito de 2026 fue especialmente esperado por los pensionados del ISSSTE, ya que incluyó dos conceptos: el pago ordinario de enero 2026 y la segunda parte del aguinaldo 2025. Los pensionados del organismo mexicano descentralizado que recibieron la mitad en noviembre de 2025, recibieron el 50 % restante junto con este pago del 2 de enero.Es recomendable mantenerse atentos a los canales oficiales del ISSSTE para cualquier cambio futuro en los depósitos, ya sean correspondientes a la pensión o al aguinaldo.