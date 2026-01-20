SAT promete multas a quienes hagan esto con su tarjeta de crédito en enero 2026

Compartir la tarjeta de crédito con familiares o amigos es una práctica extendida en México; sin embargo, esta costumbre podría derivar en problemas fiscales a partir de 2026. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una advertencia en la que señala que este tipo de acciones, aunque parezcan inofensivas, pueden provocar revisiones fiscales, sanciones económicas y multas considerables, especialmente durante la temporada de declaraciones anuales.

La autoridad fiscal recordó que todos los consumos realizados con una tarjeta de crédito quedan registrados a nombre del titular . Esto aplica sin importar quién haya efectuado la compra o si el monto fue posteriormente cubierto por un tercero. Bancos como BBVA, Banamex o Santander reportan estas operaciones directamente vinculadas al dueño del plástico.

Riesgo de discrepancia fiscal

De acuerdo con el SAT, cuando los gastos reflejados en una tarjeta de crédito no coinciden con los ingresos declarados por el contribuyente, puede generarse una discrepancia fiscal. Esta situación se presenta cuando existe una diferencia injustificada entre lo que una persona gana y lo que gasta, lo que faculta a la autoridad para iniciar auditorías y solicitar aclaraciones formales.

Aunque la legislación mexicana no prohíbe expresamente prestar una tarjeta de crédito, el SAT subraya que hacerlo sin contar con documentación que respalde el origen de los recursos puede resultar costoso. Las sanciones pueden llegar hasta el 70% del monto no comprobado , además de recargos, actualizaciones e intereses.

Qué ocurre si el SAT detecta inconsistencias

Si el SAT identifica que los gastos cargados a la tarjeta superan los ingresos reportados, el titular puede recibir una notificación para explicar la situación. A partir de ese momento, la autoridad puede requerir comprobantes, contratos u otros documentos que acrediten que dichos gastos no corresponden a ingresos propios.

En caso de no poder justificarlo, el SAT está facultado para determinar impuestos omitidos , imponer multas que van del 15% al 70% del monto no acreditado y cobrar recargos e intereses acumulados, lo que puede afectar seriamente la estabilidad financiera del contribuyente.

Ante el incremento en la vigilancia de operaciones financieras previsto para 2026, el SAT reiteró su recomendación de no prestar la tarjeta de crédito, ni siquiera a personas de confianza. Mantener congruencia entre ingresos y gastos será clave para evitar problemas con la autoridad fiscal.

El llamado es claro: una ayuda ocasional a un familiar o amigo podría transformarse en una carga fiscal inesperada si no se toman las precauciones necesarias.

SV