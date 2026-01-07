Walmart: Descubre si puedes ir a la cárcel por una deuda con la tienda

Las tarjetas de crédito departamentales se han convertido en una de las opciones más accesibles para miles de consumidores en México, especialmente en cadenas como Walmart, donde los trámites sencillos facilitan su contratación. Sin embargo, el uso de estos plásticos también genera dudas entre los usuarios, sobre todo cuando los pagos se retrasan y las deudas comienzan a acumularse.

Una de las preguntas más frecuentes es si una deuda con tiendas departamentales puede llevar a consecuencias legales graves, como la cárcel, aunque el temor es común, la legislación mexicana establece límites claros sobre este tipo de situaciones, aun cuando los adeudos no queden libres de consecuencias financieras.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas de carácter civil, categoría en la que se incluyen los créditos otorgados por tiendas como Walmart o Elektra. Esto significa que, aunque exista un adeudo pendiente, no es posible que un consumidor sea encarcelado por no pagar una tarjeta departamental.

No obstante, el incumplimiento de pagos sí puede traer efectos negativos importantes, cuando un usuario deja de cubrir sus obligaciones por varios meses, su cuenta puede ser reportada al Buró de Crédito, lo que deteriora su historial financiero.

Esta situación reduce de manera considerable la posibilidad de acceder en el futuro a créditos hipotecarios, automotrices u otros préstamos formales.

Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha insistido en la importancia de usar las tarjetas de crédito con responsabilidad, la dependencia recomienda revisar detalladamente los términos y condiciones, así como evaluar la capacidad de pago antes de adquirir este tipo de productos financieros, subrayando que la educación financiera es clave para evitar deudas que comprometan la estabilidad económica de los consumidores.

