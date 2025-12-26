El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una advertencia clara para cerrar 2025: quienes no activen su esta herramienta en su cuenta, antes del 31 de diciembre, podrían enfrentar multas de hasta 11 mil pesos a partir de enero de 2026. En esta nota te contamos los detalles.

Buzón Tributario; un cuchillo de doble filo

El Buzón Tributario del SAT sirve para recibir avisos, requerimientos y notificaciones oficiales. No habilitarlo implica el riesgo de no enterarse de plazos legales, auditorías o solicitudes importantes, lo que puede derivar en sanciones económicas desde 3 mil 850 pesos.

La regla general es que, todas las personas físicas y morales con RFC activo están obligadas a contar con este mecanismo. Solo quedan fuera, de forma limitada, quienes no tienen actividad económica, no generan ingresos o tienen la suspensión de actividades registrada ante el SAT.

¿Cómo activar mi Buzón Tributario?

El trámite es completamente en línea y requiere pocos elementos:

RFC activo.

Contraseña del SAT o e.firma vigente.

Un correo electrónico y un número de celular de uso frecuente.

Dentro del portal del SAT, se registran y validan estos datos mediante códigos de confirmación. Al finalizar, es indispensable guardar el acuse de activación, ya que es la prueba oficial de cumplimiento.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, no activar el Buzón Tributario o no actualizar los datos de contacto puede generar sanciones que van de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos.

