SAT promete implementar estos nuevos impuestos en 2026

Para 2026 el gobierno federal prevé que los ingresos por el cobro de impuestos crezcan 6.5 % en términos reales. En otras palabras, pasarían de 5.30 billones de pesos aprobados en 2025 a 5.84 billones de pesos, esta decisión se tomo con base a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2026.

Incremento de impuestos en 2026

Lo anterior se atribuye al aumento de impuestos saludables, como:

3 mil 818 pesos por litro a bebidas azucaradas.

200 % sobre el valor del producto a tabacos labrados.

32 % a tabacos hechos a mano.

Gravámenes de 8 % a videojuegos violentos.

50 % a apuestas.

Te puede interesar: México disminuyó producción de autos en 2025, según el Inegi

Asimismo, el gobierno también pantea mayores recursos tributarios con modificaciones en el impuesto a las importaciones y a las actividades de comercio exterior.

En 2025 los ingresos tributarios aumentaron 6.4 por ciento

El SAT informó que en 2025 los ingresos alcanzaron un monto de tres billones 692 mil 343 millones de pesos en el periodo de enero a agosto de 2025, con cifras preliminares, lo cual representa un aumento de 6.4 % en términos reales, respecto al mismo lapso del año anterior.

Por otro lado se destacó que en el periodo de enero a agosto recaudaron dos billones 35 mil 372 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), lo que equivale a 198 mil 971 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y un incremento real de 6.7 por ciento.

En la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) se alcanzó 438 mil 542 millones de pesos, cifra que representa 16 mil 306 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2024.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS