SAT promete implementar estos nuevos impuestos en 2026

Para 2026 el gobierno federal prevé que los ingresos por el cobro de impuestos crezcan 6.5 % en términos reales. En otras palabras, pasarían de 5.30 billones de pesos aprobados en 2025 a 5.84 billones de pesos, esta decisión se tomo con base a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2026.Lo anterior se atribuye al aumento de impuestos saludables, como:Asimismo, el gobierno también pantea mayores recursos tributarios con modificaciones en el impuesto a las importaciones y a las actividades de comercio exterior. El SAT informó que en 2025 los ingresos alcanzaron un monto de tres billones 692 mil 343 millones de pesos en el periodo de enero a agosto de 2025, con cifras preliminares, lo cual representa un aumento de 6.4 % en términos reales, respecto al mismo lapso del año anterior. Por otro lado se destacó que en el periodo de enero a agosto recaudaron dos billones 35 mil 372 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), lo que equivale a 198 mil 971 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y un incremento real de 6.7 por ciento. En la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) se alcanzó 438 mil 542 millones de pesos, cifra que representa 16 mil 306 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2024.