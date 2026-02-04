En una reunión en Washington celebrada este miércoles entre el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, y el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, se selló el primer plan de acción de México y Estados Unidos para coordinar políticas comerciales sobre minerales críticos, vitales para la fabricación de una amplia gama de productos tecnológicos.

En un comunicado, Greer declaró que este acuerdo supone "un paso importante" para fortalecer la relación bilateral a medida que se acerca la revisión, prevista para este 2026, del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

El anuncio, dijo, demuestra el compromiso de los dos países vecinos para "abordar las distorsiones del mercado global que han dejado a las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte vulnerables a las interrupciones".

El plan de acción servirá para identificar minerales críticos de interés para ambos países y explorar precios mínimos para su importación a través de la frontera común.

Los llamados minerales críticos, como el aluminio, el litio o el zinc, son insumos esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos que Washington considera clave para la economía y la seguridad nacional.

Este mismo martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos albergó una cumbre ministerial sobre minerales críticos con representantes de 55 países, a la que acudió el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Durante la cumbre, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, propuso a sus socios crear un "bloque comercial" sobre minerales críticos para reducir el monopolio de China en esta materia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

