Mundial 2026 en México: ¿Impulso económico o riesgo de inflación?

Especialistas estiman que el Mundial de Fútbol de 2026 representará un factor importante y favorable para la economía de México, así como un impulso al producto interno bruto (PIB), aunque este se trate de un efecto limitado en lo que respecta al crecimiento anual y las posibles presiones sobre los precios , es decir que el beneficio no será permanente ni masivo, sino restringido.

El subdirector de Análisis Económico de Ve por Más (Bx+), Alejandro Saldaña, presentó en sus proyecciones para el 2026 que la Copa Mundial de la FIFA aportará un 0,1 % adicional al PIB durante las semanas en que el país sea sede del torneo.

Riesgo de inflación

Sin embargo, Saldaña sostuvo que el torneo puede detonar un "choque de demanda" en consumo y servicios —restaurantes, mercancías y desplazamientos— y que ese gasto mayor puede influir en la dinámica inflacionaria del año.

Esto, en un contexto en el que prevé que la inflación no convergerá "mágicamente" al 3 % objetivo del Banco de México (Banxico) en el corto plazo, por factores estructurales como el mayor costo del trabajo, la menor productividad y el encarecimiento de importaciones ligado a la reversión parcial de la globalización.

Bajo su escenario, el impacto del Mundial en la actividad económica se concentraría en el trimestre del evento, derivado tanto de visitantes extranjeros como de un mayor movimiento de consumidores nacionales hacia las sedes.

Impacto positivo

En un escenario optimista, según explicó, el impacto económico podría ser mayor y alcanzar un impulso de hasta 0,2 %, si se consideran cinco millones de visitantes durante el Mundial , aunque aclaró que no se trata de su estimación central.

En contraste, el exsecretario de Turismo, Miguel Torruco (2018-2024), minimizó el alcance del torneo en México al describirlo como un "mini mundial" en redes sociales. Subrayó que el país albergará solo 13 de los 104 partidos del Mundial 2026, en tres estadios: el de Ciudad de México, con 87.523 asientos, el de Nuevo León, con 53.460 butacas y el de Jalisco, con capacidad para 48.071 asistentes, para una capacidad conjunta de 189.054 espectadores por jornada.

Torruco añadió que, a estadios llenos, en 13 partidos —incluida la inauguración— México alcanzaría 843.739 asistentes.

Y, si se mantiene la tendencia de la FIFA observada en los últimos tres mundiales, estimó que 60 % de la asistencia sería de aficionados nacionales (506.000) y 40 % de internacionales (337.000).

Por su parte, el economista jefe de Citi México, Julio Ruiz, coincidió en entrevista que el mundial "sí te genera una derrama positiva", pero remarcó que es un efecto temporal.

En este sentido, explicó que el mayor crecimiento se observará en el trimestre del torneo, aunque añadió qué le sucederá una "normalización" del dato en el trimestre posterior, con lo que el cambio en el crecimiento total sería "no muy significativo", y recomendó "tomarlo con pinzas".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR