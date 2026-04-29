SAT promete congelar cuentas bancarias a quienes no cumplan estos requisitos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha un operativo de inmovilización de cuentas bancarias que impacta a miles de contribuyentes en México. La medida alcanza a usuarios de diversas instituciones financieras que operan en el país . Este tipo de acciones forma parte de los procedimientos ordinarios de fiscalización que la autoridad implementa de manera constante con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Según la información difundida por el organismo, el bloqueo de cuentas está dirigido principalmente a personas físicas y morales que presentan adeudos fiscales o inconsistencias en su situación tributaria. Al activarse esta medida, los titulares quedan temporalmente imposibilitados para realizar movimientos bancarios, incluyendo transferencias, retiros o pagos. La restricción se mantiene vigente hasta que el contribuyente regulariza su situación ante el fisco, ya sea mediante el pago de los montos pendientes o a través de algún esquema autorizado de cumplimiento.

El SAT cuenta con atribuciones legales para ejecutar este tipo de sanciones en cualquier institución bancaria que opere en territorio nacional , sin importar si se trata de entidades de origen nacional o extranjero. Estas facultades están contempladas en el Código Fiscal de la Federación, el cual respalda las acciones de la autoridad cuando detecta incumplimientos que afectan la recaudación de impuestos.

Entre los principales motivos que pueden derivar en el congelamiento de cuentas se encuentra la falta de pago de contribuciones dentro de los plazos establecidos por la ley. Asimismo, la omisión en la presentación de declaraciones fiscales, ya sean mensuales o anuales, representa un factor de riesgo importante para los contribuyentes. A esto se suman los casos en los que existen créditos fiscales firmes, es decir, deudas que ya no pueden ser impugnadas por la vía legal.

Otro elemento que puede detonar estas medidas es el incumplimiento de requerimientos emitidos por la autoridad, como solicitudes de información, documentación o aclaraciones. Ignorar este tipo de notificaciones puede escalar rápidamente hacia sanciones más severas, como el bloqueo de cuentas. Por ello, especialistas recomiendan mantener actualizada la situación fiscal y atender oportunamente cualquier comunicación del SAT , a fin de evitar afectaciones en la operatividad financiera.

SV