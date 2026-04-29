Grupo Bimbo reporta aumento de 32.3 % en beneficios netos el primer trimestre de 2026

Grupo Bimbo, la mayor panificadora del mundo, informó este miércoles 29 de abril del 2026 que sus beneficios netos crecieron un 32.3 % durante el primer trimestre de 2026, al registrar dos mil 362 millones de pesos, comparados con los mil 785 millones de pesos que se apuntó en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con el primer reporte trimestral del año enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la panificadora mexicana precisó que sus ingresos totales alcanzaron los 100 mil 319 millones de pesos en el periodo, un 3 % menos que los reportados entre enero y marzo de 2025 cuando se anotó 103 mil 447 millones de pesos.

"Las ventas netas crecieron un 4.8 % excluyendo el efecto del tipo de cambio, estableciendo un récord para un primer trimestre, impulsado por una mezcla de precios favorable y el desempeño positivo de los volúmenes, junto con la contribución de adquisiciones recientes", indicó la empresa en su reporte.

"Iniciamos 2026 con un desempeño sólido con ventas netas récord y el margen Uafida (Utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciación y amortización) más alto para un primer trimestre en nuestra historia", expuso el director general, Alejandro Rodríguez Bas, en el reporte.

Añadió que el crecimiento fue generalizado en todas las regiones, con un dinamismo "especialmente fuerte en Norteamérica y México , y con resultados notables y consistentes en Europa Asia y África (EAA)".

Mientras que Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas, señaló que los resultados del primer trimestre "reflejan tanto la solidez como la calidad de nuestro crecimiento", impulsados por un fuerte dinamismo operativo, eficiencias continuas y una gestión financiera disciplinada.

"Esto se tradujo en una rentabilidad récord, una sólida generación de flujo de efectivo y un desapalancamiento continuo, aun en un entorno macroeconómico y cambiario complejo. Mantenemos nuestro enfoque en ejecutar de manera consistente nuestra estrategia de largo plazo", añadió.

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A nivel mundial, las ventas netas crecieron un 4.8 %, excluyendo el efecto del tipo de cambio, estableciendo un récord para un primer trimestre, impulsado por una mezcla de precios favorable y el desempeño positivo de los volúmenes, junto con la contribución de adquisiciones recientes. "En pesos, las ventas netas disminuyeron 3% debido al impacto por la conversión del tipo de cambio", precisó la empresa.

JM