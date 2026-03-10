El peso mexicano registró un ligero avance frente al dólar, en un contexto donde la divisa estadounidense continúa debilitándose y los inversionistas muestran nuevamente interés por activos considerados de mayor riesgo. Este cambio de ánimo en los mercados ha provocado que el billete verde pierda parte del terreno que había ganado en jornadas recientes.

Al cierre de la sesión, el dólar se cotizó en un promedio de 17.61 pesos mexicanos, prácticamente sin variación frente al día anterior, cuando se ubicó en el mismo nivel, según datos reportados por Dow Jones.

En una perspectiva semanal, la moneda estadounidense mantiene una leve ganancia de 0.17%. Sin embargo, al analizar su comportamiento anual, el balance sigue siendo negativo, con una caída acumulada de 13.08%.

Dólar cae mientras mercados se mantienen cautelosos y crece la volatilidad

La baja del dólar coincidió con una corrección en los precios de las materias primas energéticas , que retrocedieron después de haber alcanzado máximos no vistos en varios años.

Pese a este ajuste en los mercados, persiste un ambiente de prudencia entre los inversionistas ante la posibilidad de episodios de mayor volatilidad. En este contexto, ministros de Energía del G7 sostendrán un encuentro en París para discutir la posible liberación de reservas petroleras con el objetivo de estabilizar el mercado.

Al mismo tiempo, la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense mostró ligeros incrementos en los plazos más largos, una señal que algunos analistas interpretan como una disminución del nerviosismo en los mercados financieros.

En cuanto a su desempeño reciente, el tipo de cambio acumula tres jornadas consecutivas a la baja. Además, la volatilidad registrada durante la última semana ha sido mayor que la observada en el último año, lo que refleja un comportamiento más inestable del mercado cambiario.

