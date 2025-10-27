Buen Fin 2025: Esto debes saber sobre los falsos meses sin intereses

Cada año, la campaña del Buen Fin reúne a millones de consumidores con atractivas promociones y descuentos en todo el país. La edición 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, promete una amplia oferta comercial tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

En este sentido, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha lanzado alertas sobre prácticas engañosas que pueden afectar al consumidor, entre ellas, los llamados “falsos meses sin intereses”.

De acuerdo con la institución, estos esquemas aparentan ofrecer facilidades de pago sin cargos adicionales, pero en realidad esconden incrementos en los precios o intereses disfrazados y por ello, se recomienda al público estar atento a los detalles de cada promoción antes de realizar cualquier compra, especialmente en un evento tan masivo como el Buen Fin, donde la competencia por atraer clientes puede llevar a algunos comercios a ofrecer condiciones poco transparentes.

¿Qué son los falsos meses sin intereses?

Los meses sin intereses auténticos permiten pagar un producto o servicio al mismo precio que si se pagara de contado, simplemente dividiendo el costo en parcialidades iguales.

En los falsos meses sin intereses, el comercio eleva el precio del producto si el cliente elige pagarlo en plazos o agrega cargos adicionales que simulan ser intereses y esta práctica, aunque parezca menor, puede representar un sobrecosto de hasta un 15 % o más en comparación con el precio original.

Además de generar confusión, los falsos MSI pueden provocar endeudamiento innecesario y afectar la planeación financiera de las familias, de modo que las autoridades han insistido en que los consumidores deben exigir claridad en los términos de cada promoción y conservar toda la documentación de su compra para poder presentar una queja en caso de detectar irregularidades.

Consejos para evitar ser víctima de una oferta engañosa

Compara precios entre el pago de contado y el pago a meses. Si el monto total es mayor al dividirlo, no se trata de meses sin intereses reales.

Lee con atención los términos de la promoción y asegúrate de que no existan comisiones o recargos ocultos.

Conserva comprobantes y evidencia de los precios antes y durante la compra.

Evalúa tu capacidad de pago para evitar comprometer tus finanzas personales con varias compras a crédito.

El Buen Fin 2025 es una oportunidad ideal para adquirir productos y servicios a buenos precios, pero también exige responsabilidad y atención; detectar los falsos meses sin intereses es clave para evitar pagar más de lo planeado.

Comprar de forma informada, comparar opciones y planificar el gasto son las mejores estrategias para disfrutar de las promociones sin afectar tu bolsillo.

YC