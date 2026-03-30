¿BBVA cobra por no tener el saldo mínimo en tu tarjeta? Esto sabemos en abril 2026

BBVA anunció cambios en su esquema de comisiones bancarias para este abril del 2026 que llamaron la atención en México, sobre todo porque hay modificaciones importantes con respecto al saldo mínimo que pueden tener las respectivas tarjetas y cuentas de esta institución: ¡entérate de las nuevas tarifas!

¿Qué es el saldo mínimo en una tarjeta y por qué es importante?

Para entender estos recientes cambios de BBVA, es importante que conozcas el concepto de saldo mínimo en la jerga bancaria:

El saldo mínimo es la cantidad de dinero que debes mantener en una cuenta para evitar comisiones; la cantidad depende del tipo de cuenta y del banco con el que hayas decidido firmar un contrato, y si no cumples con el requisito se te cobra una comisión mensual que podría mermar tu economía.

Por eso, si tienes alguna cuenta con BBVA esto es lo que debes saber sobre el saldo mínimo que exige para sus productos y las comisiones aprobadas para este abril del 2026.

¿Qué importantes cambios anunció BBVA para abril del 2026?

BBVA confirmó que SÍ mantiene el cobro de comisiones si no se cumple con el saldo promedio mínimo mensual en productos como la cuenta Cuenta Cash Management y algunas cuentas de débito tradicionales con modificaciones clave en los siguientes casos:

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Cuenta Cash Management con intereses:

El saldo mínimo requerido aumentó a 15 mil pesos en la cuenta con intereses y 12 mil pesos en la cuenta sin intereses; si no cumples con este requisito, deberás pagar una penalización de 400 pesos mensuales en lugar de los 315 que se cobraban.

Cuentas de débito en BBVA:

En cuanto a las cuentas de débito de BBVA, la Tarjeta Básica requiere de un saldo mínimo de mil pesos, mientras que para el Libretón la cantidad es de 4 mil pesos; si no cumples con este requerimiento, la penalización ahora será de 400 pesos en lugar de los 385 que cobraba el banco.

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¿Cómo evitar las comisiones por no mantener el saldo mínimo en BBVA?

Si no quieres pagar 400 pesos al mes por no mantener el saldo en tu cuenta, la opción más recomendable es mantener el saldo promedio mínimo requerido durante todo el mes, aunque también puedes cambiar de cuenta ya que BBVA ofrece cuentas digitales que no requieren saldo mínimo.

Si ninguna de estas opciones se ajusta a ti, también es posible cancelar tu cuenta de banco con un ejecutivo para que así te libres de las molestas comisiones mensuales.

JM

