SAT inicia pagos de devoluciones: ¿qué pasa si aún no recibes tu dinero?

A través de un comunicado oficial, este martes el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que ya se concretaron las primeras devoluciones de impuestos derivadas de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal anterior. Asimismo, informó que se autorizó un monto de 10 mil 103 millones de pesos para los contribuyentes que solicitaron la devolución de su saldo a favor por concepto del impuesto sobre la renta (ISR).

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Con ello, se ha beneficiado a un millón 591 mil 951 personas, quienes han recibido su depósito en un tiempo promedio de tres días, un plazo considerablemente menor a los 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Con estas acciones, el SAT reafirmó su compromiso de cumplir en tiempo y forma con lo establecido en el marco legal en materia de devoluciones, además de reconocer a las y los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Devoluciones del SAT avanzan sin contratiempos, según IMEF

Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) aseguró que las devoluciones de impuestos están avanzando sin contratiempos.

“Estamos a 15 días de que termine el plazo para la presentación de las declaraciones de personas físicas. Tenemos informes de que las devoluciones están fluyendo de manera correcta y expedita”, señaló el presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales, Víctor Manuel Barajas Barrera.

El especialista recordó que la autoridad fiscal se comprometió a agilizar este proceso, por lo que quienes presentaron su declaración en los primeros días de abril ya comienzan a ver resultados positivos.

En conferencia de prensa, confió en que no se presenten requerimientos adicionales, como ocurrió en años anteriores, que pudieran retrasar los pagos.

¿Qué problemas pueden retrasar la devolución del SAT?

No obstante, el SAT reconoció que algunos contribuyentes han tenido inconvenientes debido a inconsistencias en su cuenta CLABE para recibir el depósito.

En este sentido, recomendó mantener actualizados los datos bancarios, ya que en temporadas pasadas se registraron casos en los que los saldos a favor fueron enviados a cuentas incorrectas o que no correspondían al contribuyente. “Esa es la razón por la cual la autoridad está poniendo énfasis en ello”, explicó el organismo.

Sin embargo, la dependencia consideró necesario esperar para determinar si estos casos son aislados o si se trata de un problema generalizado que pudiera generar retrasos en las devoluciones y obligar a presentar nuevamente la solicitud.

“No lo hemos visto de manera generalizada; a principios de mayo estaríamos viendo la respuesta de las autoridades a la mayoría de las solicitudes de devolución”, añadió.

Respecto a las declaraciones de empresas, indicó que estas se presentaron dentro del plazo legal en marzo.

En el IMEF no se detectaron intermitencias en la plataforma, como había ocurrido en años anteriores.

Sin embargo, sí se identificaron fallas en el sistema relacionadas con el cumplimiento de requerimientos de información , lo que podría generar dificultades para los contribuyentes.

Finalmente, mencionó que las autoridades fiscales ya trabajan en estas fallas y que existe un “semáforo” para identificar los momentos en que la plataforma funciona mejor, generalmente durante la noche o la madrugada.

En este contexto, el SAT exhorta a las y los contribuyentes a verificar que toda su información fiscal y bancaria esté correcta y actualizada , ya que esto es clave para evitar retrasos en la devolución de impuestos y garantizar que el depósito se realice sin contratiempos.

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