SAT confirma la mejor noticia para pensionados IMSS e ISSSTE en abril 2026

En medio de la temporada de declaraciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha confirmado una noticia que trae alivio a millones de adultos mayores en México: muchos pensionados del IMSS y del ISSSTE no estarán obligados a presentar su Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Cada mes de abril, el proceso fiscal genera dudas, especialmente entre quienes ya se retiraron de la vida laboral y dependen de una pensión. Sin embargo, la legislación mexicana contempla reglas específicas que, en la mayoría de los casos, simplifican —e incluso eliminan— esta obligación.

¿Quiénes NO deben presentar declaración ante el SAT en 2026?

De acuerdo con el SAT, los pensionados pueden quedar exentos de presentar su declaración si cumplen con ciertas condiciones.

El principal criterio tiene que ver con el monto de ingresos. Las pensiones están libres del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta un límite equivalente a 15 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización. Si el ingreso no supera ese umbral, no existe impuesto a pagar y, por lo tanto, en muchos casos tampoco obligación de declarar.

Además, la autoridad fiscal establece que quienes reciben ingresos exclusivamente de una pensión —ya sea del IMSS o del ISSSTE— y cuentan con un solo pagador, pueden evitar este trámite, esto aplica siempre y cuando no existan otras fuentes de ingreso adicionales.

Otro punto clave es que, si el jubilado no obtiene dinero por actividades como arrendamiento, honorarios, negocios o inversiones, su situación fiscal se mantiene simple y sin requerimientos adicionales.

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Los casos en los que SÍ aplica la obligación

Pese a la buena noticia, no todos los pensionados quedan exentos. El SAT también precisa los escenarios en los que sí es obligatorio presentar la declaración.

Uno de los más comunes ocurre cuando el jubilado percibe ingresos adicionales, como rentas, servicios profesionales o rendimientos financieros. En estos casos, la situación fiscal cambia y se activa la obligación.

También deben declarar quienes reciben más de una pensión, ya que esto puede generar variaciones en el cálculo del ISR.

Otro factor determinante es superar el límite exento establecido por la UMA. Si los ingresos anuales rebasan ese tope, el contribuyente deberá cumplir con su declaración e incluso podría estar sujeto al pago de impuestos.

Declarar voluntariamente también puede ser una ventaja

Aunque no todos están obligados, algunos pensionados optan por presentar su declaración de manera voluntaria. ¿La razón? La posibilidad de obtener un saldo a favor y solicitar la devolución de impuestos.

Este escenario puede representar un ingreso adicional para quienes cumplen con ciertos requisitos fiscales, por lo que no siempre evitar la declaración es la mejor opción.

Recomendación clave para pensionados

Ante cualquier duda, especialistas recomiendan revisar la situación fiscal directamente en el portal del SAT o acudir con un asesor. Conocer las obligaciones —y los beneficios— puede evitar errores y aprovechar al máximo las disposiciones vigentes.

En conclusión, la confirmación del SAT representa un respiro para millones de pensionados en México. Para muchos, abril dejará de ser sinónimo de trámites complicados, gracias a un marco legal que reconoce su situación y simplifica sus responsabilidades fiscales.

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