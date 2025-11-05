El panorama fiscal para 2026 en México se perfila con aumentos significativos en la recaudación, impactando directamente el bolsillo de los ciudadanos. De acuerdo con las proyecciones derivadas del recién aprobado Paquete Económico, se estima que cada habitante pagará en promedio 43 mil 439 pesos al fisco el próximo año, según estimaciones de México Evalúa.

Esta cifra representa un incremento de 2 mil 23 pesos en comparación con el monto estimado para 2025, impulsado principalmente por modificaciones y alzas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otros ajustes a las leyes fiscales.

El aumento del IEPS: El "Gravamen Saludable" se duplica

La principal fuente de estos incrementos proviene de la reforma a la Ley del IEPS, que busca aumentar la recaudación y, según la justificación oficial, desincentivar el consumo de productos considerados dañinos para la salud.

El golpe más duro se centra en las bebidas azucaradas:

Refrescos y Bebidas Saborizadas: El IEPS aplicado subirá de 1 peso 64 centavos a 3 pesos 08 centavos por litro. Este aumento se traduce en un incremento considerable en el costo final de las bebidas.

por litro. Este aumento se traduce en un incremento considerable en el costo final de las bebidas. Nuevos Objetivos Fiscales: Por primera vez, se gravarán las bebidas light, cero o con edulcorantes. Además, ciertos sueros orales y bebidas de rehidratación que no cumplan con estándares específicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también pagarán la nueva tasa de 3 pesos con 08 centavos por litro.

El gravamen al tabaco también verá un aumento gradual, con la aprobación de elevar el IEPS a cigarros y productos relacionados de 160% hasta un posible 200% en los próximos cinco años.

Nuevos impuestos para el entretenimiento

Las nuevas disposiciones fiscales no solo apuntan a la salud, sino también al sector de entretenimiento y tecnología, ampliando la base de productos y servicios sujetos a impuestos:

Videojuegos Violentos: Se aprobó un IEPS adicional del 8% sobre el valor de los videojuegos clasificados como violentos, generando debate entre la industria y los consumidores.

Apuestas y Sorteos: El impuesto a los juegos con apuestas y sorteos, tanto físicos como digitales, se elevará significativamente, pasando del 30% al 50%, buscando capturar una mayor proporción de los ingresos generados por esta actividad.

Más allá del consumo directo, el Paquete Económico 2026 trae ajustes que afectan a los inversionistas y a la economía digital:

Retención de ISR sobre Intereses: La tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a capitales invertidos en el sistema financiero subirá del 0.5% a 0.9% anual.

Plataformas Digitales: Se intensificarán las obligaciones de las plataformas digitales de comercio, streaming y servicios para compartir información con las autoridades fiscales, y se prevén ajustes al alza en las tasas de retención de ISR e IVA que aplican a sus usuarios y prestadores de servicios.

La Miscelánea Fiscal de 2026 confirma una política de incremento en la recaudación que tocará todos los sectores de la economía, desde los productos de consumo masivo hasta el ahorro y el entretenimiento digital, marcando un desembolso fiscal promedio histórico para los mexicanos.

Con informacipon del Paquete Económico 2026, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Miscelánea Fiscal 2026

