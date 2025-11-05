Amazon y Rappi se unen para entregar productos en 15 minutos

Amazon lanza En México su servicio más rápido hasta ahora: entregas en menos de 15 minutos y pedidos de más de 30 mil restaurantes, gracias a una alianza con la plataforma Rappi.

Se presentó en nuestro o país Amazon Now, una nueva modalidad de entregas ultrarrápidas que promete llevar productos esenciales a la puerta del cliente en menos de 15 minutos, explicaron en un comunicado. Este servicio, desarrollado en colaboración con Rappi, busca transformar la experiencia de compra en nuestro país al combinar la tecnología y logística de ambas plataformas.

Amazon Now, disponible inicialmente en 10 ciudades principales, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ofrece más de 5 mil productos, incluyendo abarrotes frescos, artículos del hogar, electrónicos, productos de belleza, medicamentos de venta libre y productos para mascotas. Durante la fase inicial, el servicio será gratuito para los miembros de Amazon Prime, mientras que el resto de los usuarios podrá acceder por 53.33 pesos por entrega.

Los interesados pueden acceder al servicio desde una tienda dedicada dentro de la app de Amazon México o en Amazon.com.mx, donde podrán explorar categorías, realizar pedidos y dar seguimiento en tiempo real a sus entregas.

"Hemos evolucionado nuestra promesa de velocidad: de entregas en dos días, en un día, al mismo día, y ahora a solo 15 minutos con Amazon Now", afirmó Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México. "Integramos de manera indefinida los beneficios de restaurantes hacia nuestros miembros y reafirmamos nuestro compromiso de incrementar el valor de nuestra membresía", añadió.

La alianza con Rappi también permitirá a los miembros de Amazon Prime ordenar directamente de más de 30 mil restaurantes desde la tienda de Amazon, extendiendo los beneficios del programa Rappi Pro que se lanzó el año pasado. De esta forma, los usuarios podrán realizar pedidos de comida o compras urgentes sin salir del ecosistema de Amazon.

"Gracias a la colaboración con Amazon, los restaurantes ahora podrán ampliar su base de clientes y llevar sus productos a más hogares mexicanos de manera rápida y eficiente", señaló Iván Cadavid, CEO de Rappi México. "En Rappi seguimos desarrollando tecnología que impulse el comercio electrónico en el país y fortalezca los negocios locales".

Con esto, Amazon y Rappi combinan su alcance, confianza y capacidad logística para ofrecer una experiencia de compra más rápida, práctica y completa. La membresía Amazon Prime se consolida así como una de las más completas del mercado, al incluir beneficios como entregas gratuitas en millones de productos, acceso a Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming, y ahora también entregas en 15 minutos y pedidos de restaurantes.

