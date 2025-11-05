Conoce las ofertas que habrá en Coppel por el Buen Fin 2025

El llamado fin de semana más barato del año, el Buen Fin, es una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, al que se suman organizaciones del sector privado e instituciones bancarias para ofrecer ofertas, descuentos y muchas promociones; tradicionalmente se realiza en noviembre de cada año.

La fecha de inicio del Buen Fin de este 2025 es el jueves 13 de noviembre a las 00:00 horas y terminará el lunes 17 de noviembre a las 23:59 horas.

Esta iniciativa que este año cumple 15 años, tiene la finalidad de incentivar el comercio, reactivar la economía del país y promover la generación de empleos antes del cierre de cada año. Las empresas ofrecen productos y servicios a precios especiales para satisfacer las necesidades de consumo de la población mexicana.

En el caso de Coppel se tendrán ofertas y descuentos en celulares, laptops, ropa, perfumes, lentes, maquillaje, joyería, libros y mucho más.

De acuerdo con la cadena de tiendas, es la oportunidad de estrenar el iPhone, las consolas de Nintendo Switch, PlayStation o Xbox y con sus últimos lanzamientos en videojuegos.

También podrás complementar tu look con los tenis Nike, Vans, Converse y Adidas que siempre están en tendencia, entre un largo etcétera de marcas y líneas.

Para conocer a detalles las promociones entra a Coppel.com y en la App Coppel, donde podrás encontrar:

Tecnología: celulares, laptops, consolas y televisores.

celulares, laptops, consolas y televisores. Moda y Belleza: tenis de marca, perfumes, ropa en tendencia.

tenis de marca, perfumes, ropa en tendencia. Electrodomésticos y Línea Blanca: lavadoras, refrigeradores, estufas y más.

