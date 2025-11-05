Miércoles, 05 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Conoce las ofertas que habrá en Coppel por el Buen Fin 2025

La fecha de inicio del Buen Fin de este 2025 es el jueves 13 de noviembre 

Por: El Informador

El Buen Fin 2025 terminará el lunes 17 de noviembre a las 23:59 horas. SUN / ARCHIVO

El Buen Fin 2025 terminará el lunes 17 de noviembre a las 23:59 horas. SUN / ARCHIVO

El llamado fin de semana más barato del año, el Buen Fin, es una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, al que se suman organizaciones del sector privado e instituciones bancarias para ofrecer ofertas, descuentos y muchas promociones; tradicionalmente se realiza en noviembre de cada año.

La fecha de inicio del Buen Fin de este 2025 es el jueves 13 de noviembre a las 00:00 horas y terminará el lunes 17 de noviembre a las 23:59 horas.

LEE: ESTAS son las cinco nuevas rutas de vuelos desde Guadalajara

Esta iniciativa que este año cumple 15 años, tiene  la finalidad de incentivar el comercio, reactivar la economía del país y promover la generación de empleos antes del cierre de cada año. Las empresas ofrecen productos y servicios a precios especiales para satisfacer las necesidades de consumo de la población mexicana.

En el caso de Coppel se tendrán ofertas y descuentos en celulares, laptops, ropa, perfumes, lentes, maquillaje, joyería, libros y mucho más.

De acuerdo con la cadena de tiendas, es la oportunidad de estrenar el iPhone, las consolas de Nintendo Switch, PlayStation o Xbox y con sus últimos lanzamientos en videojuegos.

También podrás complementar tu look con los tenis Nike, Vans, Converse y Adidas que siempre están en tendencia, entre un largo etcétera de marcas y líneas.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de noviembre 2025

Para conocer a detalles las promociones entra a Coppel.com y en la App Coppel, donde podrás encontrar:

  • Tecnología: celulares, laptops, consolas y televisores.
  • Moda y Belleza: tenis de marca, perfumes, ropa en tendencia.
  • Electrodomésticos y Línea Blanca: lavadoras, refrigeradores, estufas y más.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones