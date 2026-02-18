SAT: Esto debes saber si te llegó un comunicado sobre tus retenciones de ISR

Recibir un aviso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede generar dudas e incluso preocupación, en particular, cuando el mensaje advierte posibles inconsistencias en tus declaraciones, es fundamental actuar con calma y revisar a detalle tu información fiscal antes de tomar cualquier decisión.De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), el SAT ha comenzado a notificar a contribuyentes que detectó diferencias entre la declaración mensual de ISR de personas físicas con actividad empresarial y profesional —específicamente en el apartado de “ISR retenido”— y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingresos emitidos.Si recibiste este comunicado, es importante verificar tres puntos clave:En caso de detectar discrepancias, deberás presentar las declaraciones complementarias correspondientes para regularizar tu situación.Además, los contribuyentes pueden responder la carta invitación mediante una aclaración conforme a la regla 2.9.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para 2026, este trámite se realiza a través de “Mi Portal” en el sitio oficial del SAT, donde se puede presentar un escrito libre para informar que la situación ya fue atendida o que los datos declarados son correctos.Si existen dudas sobre cómo atender el comunicado o regularizar obligaciones fiscales, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ofrece asesoría gratuita por correo electrónico a atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx, vía telefónica, llamando al 55 12 05 9000 en la Ciudad de México, al 800 611 0190 (lada sin costo) en el interior del país; si te encuentras en el extranjero, al (+52) 55 1205 9000, o mediante citas presenciales en sus delegaciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA