SAT: Esto debes saber si te llegó un comunicado sobre tus retenciones de ISR

De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente el SAT ha comenzado a notificar a contribuyentes que detectó diferencias entre la declaración mensual de ISR

Por: El Informador

En caso de detectar discrepancias, deberás presentar las declaraciones complementarias correspondientes para regularizar tu situación. ESPECIAL/ CANVA

Recibir un aviso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede generar dudas e incluso preocupación, en particular, cuando el mensaje advierte posibles inconsistencias en tus declaraciones, es fundamental actuar con calma y revisar a detalle tu información fiscal antes de tomar cualquier decisión.

De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), el SAT ha comenzado a notificar a contribuyentes que detectó diferencias entre la declaración mensual de ISR de personas físicas con actividad empresarial y profesional —específicamente en el apartado de “ISR retenido”— y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingresos emitidos.

Si recibiste este comunicado, es importante verificar tres puntos clave:

  • Que tus comprobantes fiscales estén correctamente emitidos.
  • Que los impuestos retenidos en los CFDI coincidan con lo declarado ante la autoridad.
  • Que cuentes con los papeles de trabajo que respalden la determinación de tus pagos provisionales de ISR.

En caso de detectar discrepancias, deberás presentar las declaraciones complementarias correspondientes para regularizar tu situación.

Además, los contribuyentes pueden responder la carta invitación mediante una aclaración conforme a la regla 2.9.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para 2026, este trámite se realiza a través de “Mi Portal” en el sitio oficial del SAT, donde se puede presentar un escrito libre para informar que la situación ya fue atendida o que los datos declarados son correctos.

Si existen dudas sobre cómo atender el comunicado o regularizar obligaciones fiscales, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ofrece asesoría gratuita por correo electrónico a atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx, vía telefónica, llamando al 55 12 05 9000 en la Ciudad de México, al 800 611 0190 (lada sin costo) en el interior del país; si te encuentras en el extranjero, al (+52) 55 1205 9000, o mediante citas presenciales en sus delegaciones.

