SAT: Empresas serán auditadas y podrían quedarse sin facturar

Las compañías de todos los tamaños y giros deben mantener en regla su situación fiscal si quieren evitar ubicarse en los niveles de riesgo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tomará en cuenta para elegir a las 16 mil 200 que serán auditadas en 2026 , advirtió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Durante una conferencia, la presidenta del organismo, Ludivina Leija Rodríguez, subrayó que estas revisiones forman parte de la estrategia de la autoridad hacendaria para combatir a las llamadas “factureras” , aunque precisó que estarán enfocadas en contribuyentes con indicadores de alto riesgo.

Entre los perfiles que podrían llamar la atención del fisco mencionó a las empresas que reportan pérdidas fiscales de manera constante, aplican de forma incorrecta estímulos fiscales o incumplen con el entero de retenciones a sus trabajadores, entre otras conductas.

Leija Rodríguez añadió que el esquema previsto para 2026 contempla procesos de fiscalización más elaborados que en años anteriores, lo que exigirá mayor preparación y orden en la información financiera y contable de los contribuyentes.

Órdenes de visita inmediatas

Lo anterior porque ahora la autoridad podrá presentarse en el domicilio fiscal del contribuyente para ejecutar la orden de visita el mismo día, sin citatorio previo. Ante ese escenario, enfatizó, es indispensable que las empresas mantengan su documentación debidamente integrada y actualizada.

Eso es importante, manifestó, porque sólo de esa manera podrán contar con los elementos necesarios para acreditar la materialidad de sus operaciones y atender oportunamente cualquier requerimiento.

Más de 16 mil visitas estimadas

Hizo notar que la principal desventaja para el contribuyente radica en que, al llevarse a cabo esta visita, le suspenderán de manera automática la posibilidad de emitir comprobantes fiscales.

Se quedará sin facturar hasta que la autoridad emita la resolución correspondiente, es decir, en un plazo máximo de 24 días, advirtió. Recordó que el SAT tiene estimado revisar 16 mil 200 de un universo de 66.8 millones de contribuyentes , lo que representa el 0.02%.

Del total de las revisiones, mil 200 serán grandes contribuyentes y 12 mil pequeños y medianos, así como 3 mil del sector de comercio exterior. Además, recordó que el SAT dará continuidad al empleo de herramientas tecnológicas para identificar comportamientos atípicos y omisiones en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Por medio del análisis de la información digital, la autoridad puede detectar la falta de presentación de declaraciones, inconsistencias en la emisión de los comprobantes fiscales digitales por internet y discrepancias entre lo efectivamente timbrado y lo reportado. Afirmó que con dicha estrategia detectará irregularidades que puedan presentar los contribuyentes. De igual forma, por medio de esquemas inteligentes contra la evasión y el contrabando.

TG