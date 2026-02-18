De acuerdo con una encuesta realizada por QuestionMarkmx a principios de 2026, seis de cada diez mexicanos tienen o han adquirido una deuda frente a una entidad financiera. De entre esa cifra, el 44 por ciento de la población encuestada asegura que sus deudas son manejables. Otro 33 por ciento declara cierta preocupación frente a su situación económica. Aunque de los que hablaremos más adalente es del tres por ciento que respondió que sus deudas son completamente inmanejable.

Si una deuda comenzó a atrasarse, la opción más recomendable es buscar una reestructuración con la entidad financiera en la que se ha generado la falta de pago. En muchas ocasiones, los propios bancos e instituciones financieras se acercan con el deudor para ofrecer opciones. Sin embargo, también puedes acercarte de manera proactiva para comenzar a negociar un plan para sanear la deuda.

Otra opción interesante es buscar una consolidación de deuda. Esta opción te permite agrupar todas tus deudas en una sola. Como sugerencia, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda elegir una institución con menor CAT y menor tasa de interés. No todos los bancos e instituciones ofrecen este tipo de servicios, así que deberás investigar para revisar cuál es la opción más conveniente a tu situación.

En últimas instancias, estas instituciones buscarán ejercer la opción de la "quita". En esta modalidad, se establece un acuerdo para solventar tu deuda con un descuento mayúsculo que puede sonar muy atractivo para el deudor. El descuento puede variar dependiendo de la institución, sin embargo, es identificable porque normalmente se encuentra entre el 70 y el 85 por ciento.

No obstante, es una opción que no es recomendable, puesto que afecta las posibilidades de adquirir préstamos en el futuro. Incluso deja una mala nota en el historial crediticio de hasta 6 años independientemente del monto de la deuda.

Entonces, aceptar una quita de capital debe ser considerado el último recurso en caso de que desees sanear tu situación financiera.

Recuerda que las deudas en el Buró de Crédito tienen cierta vigencia determinada por los montos y servicios adquiridos y por la actividad financiera realizada por la persona con actividad financiera.

Te puede interesar: Se registra incendio en fábrica y almacén en carretera a Nextipac

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB